Как отметил председатель комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, идет эвакуация предприятий из зоны боевых действий. И на 13 апреля 121 из них уже работает на новом месте.
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С начала войны получили 1571 заявку
Так, в настоящее время удалось в безопасные локации перенести 300 предприятий. Из них уже 121 начал свою работу.
Всего с начала войны на релокацию подали 1571 заявку. Также известно, что еще 431 предприятие проходит этап транспортировки.
Украинские предприятия вывозят из районов боевых действий
- Если вы предприниматель, то по этой ссылке можно оставить заявку на релокацию своей компании.
- А вот по этой ссылке можно приобщиться к логистике этих предприятий.
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