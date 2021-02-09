По состоянию на 9 февраля на аварийном ремонте находятся 10 энергоблоков электростанций Украины. Ранее их было 9, однако вечером 8 февраля остановили 4 блок Ладыжинской ТЭС, что входит в группу компаний ДТЭК.

По словам нардепа Жупанина, на ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6 500 МВт. Важно Аварийно остановили 9 энергоблоков на электростанциях Украины: детали Ранее в прошлые годы такой показатель никогда не превышал 3 000 МВт. Аварийные блоки помечены красным,

– заметил политик. Как покрывают дефициты Нардеп отметил, что дефициты, которые возникли вследствие таких проблем, покрывают другие генерирующие компании, а также импорт электроэнергии. Что этому предшествовало Минэнерго сообщало, что с начала января на складах ТЭС не хватало угля.

В начале февраля там оставалось 578 700 тонн угля, что на 525 800 тонн меньше необходимой нормы.

Поэтому 7 февраля аварийно остановили 9 энергоблоков. В частности, тепловые электростанции, входящие в состав компаний ДТЭК, "Донбассэнерго", "Центрэнерго". Например, Криворожскую, Углегорскую или Славянскую ТЭС.

К слову, цена на украинскую электроэнергию резко выросла почти на 18%. Рост цен может быть связан с дефицитом угля на складах, однако это не единственная причина.