В Центробанке Узбекистана напомнили, что получить карту можно только, появившись в отделении банка лично.

Обратите внимание Коллекционер, художник или инвестор: как стать частью метавселенной из NFT

Для открытия счетов физическими лицами в банк подается заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность. Заявление на открытие счета должно подаваться физическими лицами лично,

– отметили в Центробанке

Санкции против россиян

Международные платежные системы Visa и Mastercard покинули российскую банковскую систему еще в начале марта. Россияне пытались обойти санкции с помощью китайской платежной системы UnionPay. Но и так не получилось:

Изначально интернет-магазины мира массово отказывались принимать карточки россиян, подключенные к этой системе.

А затем и эта китайская компания решила прекратить сотрудничество с Россией, запретив российским банкам выпускать свои карты. UnionPay опасалась вторичных санкций Запада, если бы продолжила сотрудничество со страной-агрессором.

Вас может это заинтересовать – на Россию наступает экономическая катастрофа: смотрите видео