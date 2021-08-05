Не на повестке дня, – замглавы ОП прокомментировал слухи об увольнении главы Нацбанка
Источник:Forbes
В июле СМИ сообщили, что ОП рассматривает возможность увольнения главы НБУ Кирилла Шевченко. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что увольнение Шевченко "не на повестке дня".
Тимошенко заверил – если у президента есть вопросы к Шевченко, то он их ставит. Об этом Кирилл Тимошенко заявил в интервью.
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В ОП прокомментировал слухи об увольнении главы Нацбанка
Если у президента есть вопросы к Кириллу Шевченко, то он их ставит. Его увольнение не на повестке дня,
– заявил Тимошенко.
Он также добавил, что мол "в Украине обычно пресса увольняет раньше, чем президент".
Комментируя вопрос о сокращении рефинансирования госбанков НБУ, он отметил, что финансирование крупного строительства не будут сокращать.
"Проблем нет, и сокращения финансирования не будет. Большая стройка – это большой мультипликатор для экономики, поэтому госбанки дают кредиты под эти проекты. Мы говорим НБУ о планах и где необходима помощь, они это понимают", – заверил заместитель главы ОП.
Последние новости о кадровых изменениях в НБУ: кратко
- 26 июля издание "Украинская правда", ссылаясь на 2 источника в ОП и собеседников в самом НБУ, рассказало, что Шевченко может уйти в отставку. Для этого якобы есть 4 причины.
- Среди причин – провал переговоров с МВФ, желание главы Офиса Андрея Ермака сменить главу Ощадбанка, лицензирование банков, в частности согласование продажи украинской "дочки" российского Сбербанка и то, что "Шевченко – не командный игрок".
- Перед тем в течение июля из НБУ уволилась часть работников – команда руководителей Департамента лицензирования, директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук.
- Впоследствии работники Департамента лицензирования решили остаться до 1 сентября.
- 28 июля Владимир Зеленский впервые прокомментировал кадровые изменения в НБУ. Он заявил, что не собирается вмешиваться в деятельность Нацбанка. Также заверил, что готов "помогать и успокаивать" те или иные конфликты.