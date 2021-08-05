Не на повестке дня, – замглавы ОП прокомментировал слухи об увольнении главы Нацбанка

В июле СМИ сообщили, что ОП рассматривает возможность увольнения главы НБУ Кирилла Шевченко. Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что увольнение Шевченко "не на повестке дня".

Тимошенко заверил – если у президента есть вопросы к Шевченко, то он их ставит. Об этом Кирилл Тимошенко заявил в интервью.

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В ОП прокомментировал слухи об увольнении главы Нацбанка

Если у президента есть вопросы к Кириллу Шевченко, то он их ставит. Его увольнение не на повестке дня,

– заявил Тимошенко.

Он также добавил, что мол "в Украине обычно пресса увольняет раньше, чем президент".

Комментируя вопрос о сокращении рефинансирования госбанков НБУ, он отметил, что финансирование крупного строительства не будут сокращать.

"Проблем нет, и сокращения финансирования не будет. Большая стройка – это большой мультипликатор для экономики, поэтому госбанки дают кредиты под эти проекты. Мы говорим НБУ о планах и где необходима помощь, они это понимают", – заверил заместитель главы ОП.

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