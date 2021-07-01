Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" , который еще называют "антиахметивський", поддержало 264 народных депутатов. Благодаря принятию законопроекта, Минфин ожидает , что привлечение в бюджет увеличатся приблизительно на 3 миллиарда гривен.

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Кого касается законопроект

Министр финансов Марченко ранее отмечал , что законопроект не будет затрагивать рядовых украинцев и не повлияет на цены на недвижимость в Украине, ведь норма не коснется физических лиц, поскольку они не являются плательщиками НДС.

Новые налоги

Отменяется льгота, которая позволяла не платить НДС при перепродаже недвижимости на вторичном рынке. Теперь же все юридические лица должны платить 20% НДС.

Норма проекта направлена на субъекты хозяйствования, которые имеют бизнес по перепродаже квартир на вторичном рынке и создают неконкурентные условия для застройщиков, так как не платят НДС,

– отметил Марченко.

Однако закон таки коснется физических лиц, но только тех, которые продают 3 и более квартир в год. Налог на третью квартиру поднимут до 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Напомним, что за второй объект недвижимости налог составляет 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Марченко считает, что более двух продаж недвижимости за год – проявление бизнеса, а значит нужно заплатить более высокие налоги.

Что будет с ценами на недвижимость

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита считает, что цены на недвижимость вырастут, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Благодаря чему жилье на первичном рынке не станет более доступным украинцам.

На первичном рынке цены прогнозируемо вырастут на 20%.

На вторичном – на 10 – 15%.

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Что еще предусматривает законопроект №5600