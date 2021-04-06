Как увеличился валовой внешний долг Украины за 2020 год: данные НБУ
Национальный банк Украины сообщил, что по итогам четвертого квартала 2020 года внешний валовой долг вырос на 3,5 миллиарда долларов и на конец года составил более 125 миллиарда долларов. В структуре отметили и то, что долг превысил 81% ВВП.
Источник:Интерфакс–Украина
Как вырос долг за 2020
В 2020 году объем валового внешнего долга Украины вырос на 4 миллиарда долларов и в конце 2020 года составил 125,7 миллиарда долларов. По данным НБУ, в четвертом квартале долг вырос на 3,5 миллиарда долларов – до 125,7 миллиарда долларов, или 79,0% ВВП, в том числе государственного сектора – на 3 миллиарда долларов.
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По поводу ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%,
– отметили в НБУ.
Что такое валовой внешний долгВаловой внешний долг – это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. То есть ВВД представляет собой общий объем задолженности по всем имеющимся обязательствам, которые имеют уплаченные должниками, и являются обязательствами резидентов экономики страны перед нерезидентами.
Внешний долг госсектора
- Внешний долг госсектора увеличился на 2,9 миллиарда долларов за 2020 год.
- 54,7 миллиарда долларов – составляет сейчас внешний долг госсектора, или 35,3% от ВВП.
Внешние обязательства частного сектора
- Внешние обязательства частного сектора увеличились на 1,1 миллиарда долларов за 2020 года.
- 71,0 миллиарда долларов – сейчас составляют внешние обязательства частного сектора, или 45,9% от ВВП.
Сокращение госдолга
- Внешний долг сократился на 0,4 миллиарда долларов в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by (0,7 миллиарда долларов).
- По состоянию на 31 декабря 2020 показатель составил 6,9 миллиарда долларов.
- Объем внешних обязательств НБУ вырос на 0,3 миллиарда долларов, в результате изменения курса специальных прав заимствования (СПЗ – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах).
Уменьшение объема внешних обязательств банков
- Объем внешних обязательств банков уменьшился в прошлом году на 1,1 миллиарда долларов.
- Объем внешних обязательств банков в настоящее время составляет 3,7 миллиарда долларов, благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на 0,9 миллиарда долларов.
- Уменьшение задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 0,1 миллиарда долларов.
- Снижение задолженности по межбанковским кредитам на 0,1 миллиарда долларов.
Госдолг в других секторах
В то же время внешний долг других секторов экономики уменьшился на 0,4 миллиарда долларов и составляет 54,2 миллиарда долларов.
Уменьшение задолженности по кредитам и займам на 2,2 миллиарда долларов произошло в результате:
- переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на 1,4 миллиарда долларов,
- чистому привлечению средств от размещения еврооблигаций на 0,4 миллиарда долларов.
Предприятия, находящиеся в отношениях прямого инвестирования
Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на 2,6 миллиарда долларов и составляет 13,2 миллиарда долларов.
Реальный сектор
В то же время объем просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам, в том числе от прямых инвесторов, выросли на 1,0 миллиарда долларов и составляют 23,4 миллиарда долларов, а доля Кипра выросла на 0,3%.
Страны-кредиторы частного сектора
Нацбанк уточняет, что в целом Кипр на конец 2020 года оставался основной страной-кредитором по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированными кредитам (вместе с межфирменным долгом) – 47,1% от общего объема.
Доля также сократилась и в таких стран-кредиторов, как:
- Виргинские острова с 3,3% до 2,9%,
- Нидерланды с 5,7% до 5,6%.
В то же время доля выросла у:
- Великобритании с 0,1% до 13,0%,
- Люксембурга с 2,8% до 3,2%.
Почему госдолг указанный в долларах
Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2020 года остается доллар США. Доля этой валюты составляет 61,6% от общего объема внешнего долга, однако его доля сократилась за год на 5,1 процентных пунктиров. Вместе с тем выросла доля заимствований в евро с 16,8% до 23,7%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ возросла с 9,3% до 10,2%.
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