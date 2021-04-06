Национальный банк Украины сообщил, что по итогам четвертого квартала 2020 года внешний валовой долг вырос на 3,5 миллиарда долларов и на конец года составил более 125 миллиарда долларов. В структуре отметили и то, что долг превысил 81% ВВП.

Как вырос долг за 2020

В 2020 году объем валового внешнего долга Украины вырос на 4 миллиарда долларов и в конце 2020 года составил 125,7 миллиарда долларов. По данным НБУ, в четвертом квартале долг вырос на 3,5 миллиарда долларов – до 125,7 миллиарда долларов, или 79,0% ВВП, в том числе государственного сектора – на 3 миллиарда долларов.

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По поводу ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%,

– отметили в НБУ.

Что такое валовой внешний долг Валовой внешний долг – это общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. То есть ВВД представляет собой общий объем задолженности по всем имеющимся обязательствам, которые имеют уплаченные должниками, и являются обязательствами резидентов экономики страны перед нерезидентами.

Внешний долг госсектора

Внешний долг госсектора увеличился на 2,9 миллиарда долларов за 2020 год.

54,7 миллиарда долларов – составляет сейчас внешний долг госсектора, или 35,3% от ВВП.

Внешние обязательства частного сектора

Внешние обязательства частного сектора увеличились на 1,1 миллиарда долларов за 2020 года.

71,0 миллиарда долларов – сейчас составляют внешние обязательства частного сектора, или 45,9% от ВВП.

Сокращение госдолга

Внешний долг сократился на 0,4 миллиарда долларов в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd-by (0,7 миллиарда долларов).

По состоянию на 31 декабря 2020 показатель составил 6,9 миллиарда долларов.

Объем внешних обязательств НБУ вырос на 0,3 миллиарда долларов, в результате изменения курса специальных прав заимствования (СПЗ – резервное и платежное средство, которое эмитируется МВФ и существует только в безналичной форме в виде записей на банковских счетах).

Уменьшение объема внешних обязательств банков

Объем внешних обязательств банков уменьшился в прошлом году на 1,1 миллиарда долларов.

Объем внешних обязательств банков в настоящее время составляет 3,7 миллиарда долларов, благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на 0,9 миллиарда долларов.

Уменьшение задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на 0,1 миллиарда долларов.

Снижение задолженности по межбанковским кредитам на 0,1 миллиарда долларов.

Госдолг в других секторах

В то же время внешний долг других секторов экономики уменьшился на 0,4 миллиарда долларов и составляет 54,2 миллиарда долларов.

Уменьшение задолженности по кредитам и займам на 2,2 миллиарда долларов произошло в результате:

переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на 1,4 миллиарда долларов,

чистому привлечению средств от размещения еврооблигаций на 0,4 миллиарда долларов.

Вследствие курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на 0,6 миллиарда долларов.

Предприятия, находящиеся в отношениях прямого инвестирования

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на 2,6 миллиарда долларов и составляет 13,2 миллиарда долларов.

Реальный сектор

В то же время объем просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам, в том числе от прямых инвесторов, выросли на 1,0 миллиарда долларов и составляют 23,4 миллиарда долларов, а доля Кипра выросла на 0,3%.

Страны-кредиторы частного сектора

Нацбанк уточняет, что в целом Кипр на конец 2020 года оставался основной страной-кредитором по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированными кредитам (вместе с межфирменным долгом) – 47,1% от общего объема.

В целом доля крупнейшего кредитора – Кипра за год сократилась на 2,1 процентных пунктиров.

Доля также сократилась и в таких стран-кредиторов, как:

Виргинские острова с 3,3% до 2,9%,

Нидерланды с 5,7% до 5,6%.

В то же время доля выросла у:

Великобритании с 0,1% до 13,0%,

Люксембурга с 2,8% до 3,2%.

Почему госдолг указанный в долларах

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2020 года остается доллар США. Доля этой валюты составляет 61,6% от общего объема внешнего долга, однако его доля сократилась за год на 5,1 процентных пунктиров. Вместе с тем выросла доля заимствований в евро с 16,8% до 23,7%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ возросла с 9,3% до 10,2%.

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