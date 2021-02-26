Министерства финансов Украины отчиталось о выполнении Государственного бюджета Украины за 2020 года, отметив, что по сравнению с 2019 годом доля госдолга в ВВП выросла на 12,5%. Ведь по состоянию на конец 2020 госдолг составляет 56,8%, а в 2019 году показатель составлял 44,3%.

Дефицит госдолга

Министерство финансов отметило, что дефицит госбюджета в 2020 году был запланирован на уровне 298,4 миллиарда гривен в связи с началом пандемии коронавируса. Однако фактические показатели по состоянию на конец 2020 года показали, что бюджет за прошлый год было выполнено с дефицитом, который составил 217,1 миллиарда гривен.

К теме Когда Украина может выйти из кредитной зависимости: мнение Гетманцева

Внутренние и внешние заимствования

Относительно источников получения финансов, то ими служили государственные внутренние и внешние заимствования. Заимствования, как сообщает Минфин были необходимы для покрытия дефицита государственного бюджета в 2020 году.

Внутренние заимствования составляли 389,2 миллиарда гривен, которые в свою очередь сложились с:

продажи государственных облигаций на сумму 382,4 миллиарда гривен и

выпуска ОВГЗ на 6,8 миллиарда гривен, для увеличения уставного капитала акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк"

В общем государственных заимствований было осуществлено на сумму в 639,6 миллиарда гривен.

Импорт и экспорт товаров и услуг

Стоит заметить, что пандемия COVID-19 существенно повлияла на импорт и экспорт товаров и услуг, в результате чего произошло следующее сокращение.

Импорт сократился на 18,1%

Экспорта товаров и услуг сократился на 4,6%

Импорт

Объем импорта товаров в 2020 году – 51,5 миллиарда долларов. Произошло снижение в следующих категориях:

минеральные продукты на 40,6%

машины, оборудования, транспортных средств и приборов на 10,1%

черные и цветные металлы на 14,1%

Стоит отметить, что импорт продовольственных товаров и сырья для их производства наоборот увеличился на 13,4%.

Экспорт

Экспорт товаров в 2020 году составил 45,2 миллиарда долларов, а снижение произошло в таких сферах, как:

черных и цветных металлов и изделий на 12,1%

машины, оборудование на 1,5%

древесина на 1,1%

продовольственные товары на 1,1%

Рост же произошло в таких сферах, как:

минеральные продукты на 12,7%

продукция химической промышленности на 6,3%

продовольственные товары и сырья для их производства на 0,3%

Стоит отметить, что экспорт в страны ЕС уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (на 10,9%).

По данным Госстата, в 2020 году больше всего как экспорта, так и импорта товаров занимал Китай – 14,5% и 15,4% соответственно. Экспорт товаров в Китай по итогам 2020 года увеличился почти в 2 раза.

Госдолг Украины

25 февраля 2021 года Министерство финансов Украины сообщило, что государственный долг Украины составляет 2,56 триллиона гривен. Такие расчеты Минфин провел по состоянию на конец января 2021 года. По сравнению с декабрем 2020 года государственный долг Украины увеличился на 6,34 миллиарда гривен.

С каждым месяцем долги по кредитам растут? Избавиться от этого поможет услуга перекредитования от Идея Банка. Закажите "Встречное предложение" и получите приятный подарок.