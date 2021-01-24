Это будет год экономического роста: у Зеленского поделились оптимистичными прогнозами
В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря позитивным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка Украины. Так считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.
Росту экономики может также поспособствовать улучшение инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций. Об этом говорится в публикации на сайте Президента Украины.
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Заявление Устенко
Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики,
– сказал он.
Все зависит от мировой экономики
- Как отметил Устенко, Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках. Любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.
- В последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.
- После окончания избирательной кампании в США и недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.
"Пошли в рост все фондовые рынки. А это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальную меру инвестиций", – отметил Устенко.
"Домашнее задание" для Украины
Украина должна серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания". В частности в части создания качественного инвестиционного климата, защиты права собственности, улучшения судебной системы и тому подобное.
Важным стимулом станет мягкая монетарная политика Нацбанка.
Монетарный Совет НБУ оставил учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все времена независимости – 6%. Это означает, что экономика кредитуется под 10 – 12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки,
– рассказал Устенко.
Дополнительным импульсом для экономического роста могут стать государственные программы стимулирования экономики. К примеру, "Большое строительство" и сооружение крупных инфраструктурных объектов. Такие проекты способствуют появлению рабочих мест, а также поддерживают отечественное машиностроение.
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О коронавирусном кризисе
- Ожидается, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
- Украина начнет получать вакцину. Для этого, по словам Устенко, продолжаются переговоры представителей Минздрава и президента Украины с лидерами иностранных государств. В Киеве надеются, что удастся реализовать достаточно быстро.
- Все эти факторы будут способствовать выходу украинской экономики на уровень 4 – 4,5% роста, а возможно рост будет даже больше. Это может произойти при условии, если Украине удастся активно привлекать в экономику инвесторов как внутри государства, так и извне.
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