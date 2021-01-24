В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря позитивным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка Украины. Так считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Росту экономики может также поспособствовать улучшение инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций. Об этом говорится в публикации на сайте Президента Украины.

Кстати За 10 лет ВВП Украины хотят удвоить: Кабмин представил стратегию

Заявление Устенко

Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики,

– сказал он.

Все зависит от мировой экономики

Как отметил Устенко, Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках. Любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

В последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

После окончания избирательной кампании в США и недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

"Пошли в рост все фондовые рынки. А это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальную меру инвестиций", – отметил Устенко.

"Домашнее задание" для Украины

Украина должна серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания". В частности в части создания качественного инвестиционного климата, защиты права собственности, улучшения судебной системы и тому подобное.

Важным стимулом станет мягкая монетарная политика Нацбанка.

Монетарный Совет НБУ оставил учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все времена независимости – 6%. Это означает, что экономика кредитуется под 10 – 12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки,

– рассказал Устенко.

Дополнительным импульсом для экономического роста могут стать государственные программы стимулирования экономики. К примеру, "Большое строительство" и сооружение крупных инфраструктурных объектов. Такие проекты способствуют появлению рабочих мест, а также поддерживают отечественное машиностроение.

Читайте также Минсоцполитики хочет на треть увеличить финансирование субсидий: детали

О коронавирусном кризисе