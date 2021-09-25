Представитель "Приватбанка" Олег Серга попросил клиентов учитывать этот факт, если они планируют бизнес-платежи ночью. Кроме того, спикер извинился за неудобства.

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В ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть краткосрочно недоступны,

– отметил Серга.

У клиентки "Приватбанка" похитили деньги с карточки

В Минфине рассказали о неприятном инциденте, который произошел с клиенткой "Приватбанка". Позвонив от имени службы безопасности финансового учреждения, мошенники украли с карты пользовательница 60 тысяч гривен.

Злоумышленники рассказали клиентке, что с ее счета незаконно пытаются перевести деньги. Женщина немедленно позвонила на единый номер госбанка.

Впоследствии ей перезвонили с номера, который напоминал типичный для "Приватбанка".

По словам мошенников, с карточек пользовательница пытаются купить ноутбук, смартфон и планшет. Также злоумышленники пообещали, что с клиенткой свяжется представитель из отдела безопасности и предоставит четкие инструкции.

Следующий шаг – женщине позвонили из другого номера и попросили нажимать цифры, которые они диктовали. В течение часа с карточек клиентки сняли 60 тысяч гривен.

В "Приватбанке" отметили: указанные номера телефонов им не принадлежат. В сообщении также отметили, что клиенты могут самостоятельно проверить принадлежность номера в своем "Приват24".

Сообщение Серьги:

Уважаемые бизнес клиенты банка и предприниматели! На выходные ночью ПриватБанк проводит технические работы по модернизации онлайн банка "Приват24 для бизнеса". Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть краткосрочно недоступны. Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес платежи ночью. Просим прощения за неудобства.