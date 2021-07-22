Национальную цифровую валюту могут ввести в Канаде: центробанк назвал условия

Аналитики Центрального банка Канады рассказали о возможных условия, при которых страна введет цифровую национальную валюту. Они считают, что она принесет пользу населению, разрушив монополию крупных технологических компаний и банков.

Почему Канаде нужна цифровая валюта

По мнению экспертов, цифровая валюта (CBDC) может выступить взвешенным решением в ограничении рыночной власти ІТ-гигантов и против влияния извне, как минимум, в сфере платежей.

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Повышение уровня конкуренции

Также аналитики и эксперты канадского Центробанка отмечают значение цифровой версии канадского доллара для повышения уровня конкуренции в экономике. Ведь, благодаря возможностям программирования смарт-контрактов CBDC приведет к активным инноваций и повышение конкуренции в области цифровых услуг.

Какие преимущества получит население

Владельцы цифровой валюты смогут хранить средства без риска и необходимости в посредничестве кредитных организаций. Благодаря CBDC они смогут обойтись без кредитных карт, эмитенты которых чаще всего становятся объектами расследований антимонопольных органов, отмечают аналитики Центробанка Канады в докладе "Позитивный сценарий CBDC".

При каких условиях выпустят цифровую валюту

Банк Канады выпустит CBDC при окончательном снижения интереса граждан к использованию наличных или в случае угрозы монетарного суверенитета от альтернативной цифровой валюты. Вероятность последнего сценария они оценили как невысокую, отмечает издание ForkLog.

Аналитики подчеркнули, что при принятии положительного решения о выпуске цифровой версии канадского доллара потребуется внесение поправок в антимонопольное законодательство.

НБУ планирует внедрить в Украине электронной гривну, об этом говорится в Стратегии регулятора до 2025 года. Е-гривна будет фиатной валютой, которую украинцы смогут обменять на наличные или безналичные активы в соотношении 1:1.

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Риски, которые несет цифровая валюта

Конечно, эксперты и аналитики Центробанка не забыли упомянуть и о рисках, которые несет внедрение цифровой валюты. Преимущественно они выделили следующие из них:

ошибки в коде,

уязвимость к кибератакам,

проблемы с масштабируемостью,

сложности переноса оффчейн данных в блокчейн.