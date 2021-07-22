Почему Канаде нужна цифровая валюта
По мнению экспертов, цифровая валюта (CBDC) может выступить взвешенным решением в ограничении рыночной власти ІТ-гигантов и против влияния извне, как минимум, в сфере платежей.
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Повышение уровня конкуренции
Также аналитики и эксперты канадского Центробанка отмечают значение цифровой версии канадского доллара для повышения уровня конкуренции в экономике. Ведь, благодаря возможностям программирования смарт-контрактов CBDC приведет к активным инноваций и повышение конкуренции в области цифровых услуг.
Какие преимущества получит население
Владельцы цифровой валюты смогут хранить средства без риска и необходимости в посредничестве кредитных организаций. Благодаря CBDC они смогут обойтись без кредитных карт, эмитенты которых чаще всего становятся объектами расследований антимонопольных органов, отмечают аналитики Центробанка Канады в докладе "Позитивный сценарий CBDC".
При каких условиях выпустят цифровую валюту
Банк Канады выпустит CBDC при окончательном снижения интереса граждан к использованию наличных или в случае угрозы монетарного суверенитета от альтернативной цифровой валюты. Вероятность последнего сценария они оценили как невысокую, отмечает издание ForkLog.
Аналитики подчеркнули, что при принятии положительного решения о выпуске цифровой версии канадского доллара потребуется внесение поправок в антимонопольное законодательство.
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Риски, которые несет цифровая валюта
Конечно, эксперты и аналитики Центробанка не забыли упомянуть и о рисках, которые несет внедрение цифровой валюты. Преимущественно они выделили следующие из них:
- ошибки в коде,
- уязвимость к кибератакам,
- проблемы с масштабируемостью,
- сложности переноса оффчейн данных в блокчейн.