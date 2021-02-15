В конце 2020 года Украина получала больше денег, чем надеялась – запаса примерно в 2 миллиарда долларов должно хватить до августа 2021 года. Сейчас у государства неплохая история с деньгами даже без пересмотра программы МВФ по траншу.

Экономический эксперт Тарас Козак объяснил, почему миссия МВФ не предоставила Украине соответствующую помощь. В то же время он отметил, что следующие выплаты по долгу государства будут в сентябре 2021 года, поэтому договоренность с Международным валютным фондом является необходимой.

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Экономист отметил, что МВФ не даст Украине транш еще как минимум до конца первого полугодия. Также Козак пояснил, что соответствующие 2 миллиарда долларов, которые есть в запасе – для выплат по иностранному долгу.

Нормы, которые Украина не выполнила, не такие критические – это банковская реформа и невозвращенные старые кредиты. На это, возможно, можно было закрыть глаза,

– сказал эксперт.

По его мнению, МВФ не дает Украине помощь из-за так называемого разворота в судебной реформе и практической остановки борьбы с коррупцией.

"Мы видим, что Конституционный Суд разваливает страну, ОАСК тоже принимает решение по заказу. То есть судебная реформа не то, что не началась, она имеет определенный "откат" назад", – добавил Тарас Козак.

В то же время он подчеркнул, что Украине не так нужен транш, как важно находиться в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Сейчас страна продолжает договариваться с МВФ, однако если сотрудничество разорвут, начнутся проблемы, рассказал экономический эксперт.

Обратите внимание! Миссия МВФ завершила свою работу в Украине 13 февраля 2021 года – пересмотра программы сотрудничества не состоялось.

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