Условия не критические, – экономист объяснил, почему не пересмотрели программу с МВФ
В конце 2020 года Украина получала больше денег, чем надеялась – запаса примерно в 2 миллиарда долларов должно хватить до августа 2021 года. Сейчас у государства неплохая история с деньгами даже без пересмотра программы МВФ по траншу.
Источник:24 канал
Экономический эксперт Тарас Козак объяснил, почему миссия МВФ не предоставила Украине соответствующую помощь. В то же время он отметил, что следующие выплаты по долгу государства будут в сентябре 2021 года, поэтому договоренность с Международным валютным фондом является необходимой.
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Экономист отметил, что МВФ не даст Украине транш еще как минимум до конца первого полугодия. Также Козак пояснил, что соответствующие 2 миллиарда долларов, которые есть в запасе – для выплат по иностранному долгу.
Нормы, которые Украина не выполнила, не такие критические – это банковская реформа и невозвращенные старые кредиты. На это, возможно, можно было закрыть глаза,
– сказал эксперт.
По его мнению, МВФ не дает Украине помощь из-за так называемого разворота в судебной реформе и практической остановки борьбы с коррупцией.
"Мы видим, что Конституционный Суд разваливает страну, ОАСК тоже принимает решение по заказу. То есть судебная реформа не то, что не началась, она имеет определенный "откат" назад", – добавил Тарас Козак.
В то же время он подчеркнул, что Украине не так нужен транш, как важно находиться в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Сейчас страна продолжает договариваться с МВФ, однако если сотрудничество разорвут, начнутся проблемы, рассказал экономический эксперт.
Пересмотр программы МВФ: что надо знать
- Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман пояснил, что Украине нужен больший прогресс для того, чтобы состоялся пересмотр программы по траншам.
- Сейчас в Украине действует программа stand-by, которую МВФ утвердил 9 июня 2020 года – она предусматривала выделение 5 миллиардов долларов.
- Первый транш в сумме 2,1 миллиарда долларов выделили сразу, впоследствии должно было состояться еще 4 пересмотра программы, однако график пересмотра нарушили.
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