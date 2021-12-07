Ранее победителей конкурса утвердил Кабинет Министров. Поэтому в Укрэнерго будет новый наблюдательный совет.

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Продолжаем реформу корпоративного управления, чтобы превратить госпредприятия в эффективные, конкурентоспособные и инвестиционно-привлекательные компании. Избрание профессионального наблюдательного совета будет способствовать прозрачности их деятельности и уменьшению коррупционных рисков,

– заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что назначение членов наблюдательного совета Укрэнерго обеспечит стабильное функционирование компании.

Каких членов наблюдательного совета Укрэнерго утвердило правительство

Педер Андреасен Остермарк – президент и исполнительный директор датского оператора магистральных сетей Energinet;

Даниэль Доббени – президент нидерландской KIC InnoEnergy Benelux;

Деян Остоич – специалист по энергетике во Всемирном банке и представитель ВБ в Украине;

Роман Пионтковский – гендиректор польской Energa-Operator SA.

Что известно об обязательствах перед МВФ

24 ноября Украина получила 699 миллионов долларов транша от Международного валютного фонда.

В целом в рамках программы stand by нашему государству должны выделить 5 миллиардов долларов. Осталось еще – 2,2 миллиарда.

Чтобы получить эти деньги, Киев обязался выполнить ряд требований МВФ. Среди них было обеспечение полноценной работы наблюдательного совета Укрэнерго до конца декабря 2021 года.

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