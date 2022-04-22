Соответствующее заявление премьер-министр Украины озвучил во время выступления на Spring Meetings 2022, проводимом Всемирным банком и МВФ. Это произошло 21 апреля.

Заметьте Шмыгаль заявил, что помощь Украине может остановить продовольственный голод в разных частях мира

Шмыгаль призвал помочь Украине с помощью специальных прав заимствования

Денис Шмыгаль объяснил, что из-за действий России ущерб для украинской экономики уже составляет более 500 миллиардов долларов. Более того, наш ВВП в этом году может упасть от 30 до 50%. Именно поэтому премьер отметил:

чтобы выстоять, государству требуется финансовая поддержка партнеров;

размер краткосрочной помощи Украина оценивает в 4 – 5 миллиардов долларов ежемесячно в течение следующего полугода;

одним из механизмов такой поддержки могут стать специальные права заимствования, эмитируемые МВФ.

Призываем, чтобы наши международные партнеры предоставили 10% своих СПЗ Украине, что позволит получить миллиарды долларов для покрытия бюджетного дефицита. Так мы сможем и дальше выполнять свои социальные обязательства, поддерживать бизнес, восстанавливать критическую инфраструктуру,

– объяснил Шмыгаль.

Премьер добавил также, что в долгосрочной перспективе отстройка и восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов. Именно поэтому правительство с мировыми экспертами разрабатывает такой план обновления.

Обратите внимание! Специальные права заимствования – это резервное и платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом. СПЗ существуют только в безналичной форме в виде записи на банковских счетах. Можно сказать, что СПЗ – это искусственный валютный инструмент для платежных расчетов. Известно, что некоторые организации или страны используют СПЗ для взаиморасчетов.

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