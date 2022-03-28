Ущерб от войны России с Украиной

Свириденко в своем сообщении подчеркнула, что сумма единоразовых потерь, понесенных Украиной от российского вторжения, составляет 564,9 миллиарда долларов .

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По словам Свириденко, сейчас структура разрушений выглядит так:

119 миллиардов долларов – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены около 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);

112 миллиардов долларов – потери ВВП в 2022 году;

90,5 миллиардов долларов – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

80 миллиардов долларов – потери предприятий и организаций;

54 миллиарда долларов – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

48 миллиардов долларов – потери госбюджета.

Обратите внимание! Свириденко также подчеркнула, что с каждым днем ​​войны эти цифры растут.

Как считали в Минэкономики

Министр экономики пояснила, что есть минимум два метода подсчета убытков: оценка потерь от непосредственных разрушений и расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в стране, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.

Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России,

- подчеркнула она.