Такие данные приводят аналитики из проекта KSE Institute "Россия заплатит". Инициатива, созданная совместно с Офисом Президента Украины и Министерством экономики, регулярно обновляет данные о нанесенном ущербе экономике Украины.
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Так, по состоянию на 18 апреля прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 миллиарда долларов.
Наибольший ущерб причинило разрушение предприятий
Общие потери экономики Украины в результате войны, что учитывают как прямые потери, так и косвенные факторы (снижение ВВП, отток рабочей силы, прекращение инвестиций, дополнительные расходы на оборону, социальная поддержка и т.д.), колеблются от 564 – 600 миллиардов долларов.
Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий,
– говорится в отчете.
Это связано с увеличением информации о количестве предприятий, которые подверглись разрушениям или частичным повреждениям.
Кроме того, в обновленных расчетах уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.
|
Объекты инфраструктуры
|
Объем/единицы
|
Общие потери (миллионы долларов США)
|
Дороги (километры)
|
23,177.00
|
$28,965
|
Жилые дома, тыс. кв. метров
|
32,182.81
|
$28,315
|
Активы предприятий, единиц
|
154
|
$9,335
|
Гражданские аэропорты, единиц
|
11
|
$6,816
|
Железнодорожная инфраструктура
|
нет данных
|
$2,532
|
Заведения здравоохранения
|
206
|
$1,096
|
Мосты и мостовые переходы
|
277
|
$1,555
|
Заведения среднего и высшего образования
|
623
|
$885
|
Порты и портовая инфраструктура
|
2
|
$622
|
Военные аэродромы
|
11
|
$429
|
Административные здания
|
68
|
$372
|
Самолет Ан-225 "Мрия"
|
1
|
$300
|
Религиозные сооружения
|
91
|
$311
|
Детские садики
|
408
|
$312
|
Торговые центры
|
17
|
$249
|
Культурные сооружения
|
109
|
$205
|
Складская инфраструктура
|
116
|
$189
|
Другое
|
$2,547
|
ВМЕСТЕ
|
$84,848
Предоставить данные о разрушениях и вреде, причиненном в результате российской агрессии может каждый. Сделать это можно на официальном сайте проекта.
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Такі дані наводять аналітики з проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Ініціатива, створена спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки, регулярно оновлює дані щодо завданої шкоди економіці України.
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Так, станом на 18 квітня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 мільярда доларів.
Наразі найбільше шкоди завдало руйнування підприємств
Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі фактори (зниження ВВП, відтік робочої сили, припинення інвестицій, додаткові витрати на оборону, соціальна підтримка тощо), коливаються від 564 – 600 мільярдів доларів.
Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств,
– йдеться у звіті.
Це пов'язано зі збільшенням інформації щодо кількості підприємств, що зазнали руйнувань чи часткових пошкоджень.
Крім того, в оновлених розрахунках уточнена вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.
|
Об'єкти інфраструктури
|
Обсяг / одиниці
|
Загальні втрати (мільйони долари США)
|
Дороги (кілометри)
|
23,177.00
|
$28,965
|
Житлові будинки, тис. кв. метрів
|
32,182.81
|
$28,315
|
Активи підприємств, одиниць
|
154
|
$9,335
|
Цивільні аеропорти, одиниць
|
11
|
$6,816
|
Залізнична інфраструктура
|
немає даних
|
$2,532
|
Заклади охорони здоров'я
|
206
|
$1,096
|
Мости та мостові переходи
|
277
|
$1,555
|
Заклади середньої та вищої освіти
|
623
|
$885
|
Порти та портова інфраструктура
|
2
|
$622
|
Військові аеродроми
|
11
|
$429
|
Адміністративні будівлі
|
68
|
$372
|
Літак Ан-225 "Мрія"
|
1
|
$300
|
Релігійні споруди
|
91
|
$311
|
Дитячі садочки
|
408
|
$312
|
Торговельні центри
|
17
|
$249
|
Культурні споруди
|
109
|
$205
|
Складська інфраструктура
|
116
|
$189
|
Інше
|
$2,547
|
РАЗОМ:
|
$84,848
Надати дані про руйнування та шкоду, завдану внаслідок російської агресії може кожен. Зробити це можна на офіційному сайті проєкту.
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