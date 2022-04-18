Такие данные приводят аналитики из проекта KSE Institute "Россия заплатит". Инициатива, созданная совместно с Офисом Президента Украины и Министерством экономики, регулярно обновляет данные о нанесенном ущербе экономике Украины.

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Так, по состоянию на 18 апреля прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 миллиарда долларов.

Наибольший ущерб причинило разрушение предприятий

Общие потери экономики Украины в результате войны, что учитывают как прямые потери, так и косвенные факторы (снижение ВВП, отток рабочей силы, прекращение инвестиций, дополнительные расходы на оборону, социальная поддержка и т.д.), колеблются от 564 – 600 миллиардов долларов.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий,
– говорится в отчете.

Это связано с увеличением информации о количестве предприятий, которые подверглись разрушениям или частичным повреждениям.

Кроме того, в обновленных расчетах уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Объекты инфраструктуры

Объем/единицы

Общие потери (миллионы долларов США)

Дороги (километры)

23,177.00

$28,965

Жилые дома, тыс. кв. метров

32,182.81

$28,315

Активы предприятий, единиц

154

$9,335

Гражданские аэропорты, единиц

11

$6,816

Железнодорожная инфраструктура

нет данных

$2,532

Заведения здравоохранения

206

$1,096

Мосты и мостовые переходы

277

$1,555

Заведения среднего и высшего образования

623

$885

Порты и портовая инфраструктура

2

$622

Военные аэродромы

11

$429

Административные здания

68

$372

Самолет Ан-225 "Мрия"

1

$300

Религиозные сооружения

91

$311

Детские садики

408

$312

Торговые центры

17

$249

Культурные сооружения

109

$205

Складская инфраструктура

116

$189

Другое

$2,547

ВМЕСТЕ

$84,848

Предоставить данные о разрушениях и вреде, причиненном в результате российской агрессии может каждый. Сделать это можно на официальном сайте проекта.

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Такі дані наводять аналітики з проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Ініціатива, створена спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки, регулярно оновлює дані щодо завданої шкоди економіці України.

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Так, станом на 18 квітня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 мільярда доларів.

Наразі найбільше шкоди завдало руйнування підприємств

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі фактори (зниження ВВП, відтік робочої сили, припинення інвестицій, додаткові витрати на оборону, соціальна підтримка тощо), коливаються від 564 – 600 мільярдів доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств,
– йдеться у звіті.

Це пов'язано зі збільшенням інформації щодо кількості підприємств, що зазнали руйнувань чи часткових пошкоджень.

Крім того, в оновлених розрахунках уточнена вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

Об'єкти інфраструктури

Обсяг / одиниці

Загальні втрати (мільйони долари США)

Дороги (кілометри)

23,177.00

$28,965

Житлові будинки, тис. кв. метрів

32,182.81

$28,315

Активи підприємств, одиниць

154

$9,335

Цивільні аеропорти, одиниць

11

$6,816

Залізнична інфраструктура

немає даних

$2,532

Заклади охорони здоров'я

206

$1,096

Мости та мостові переходи

277

$1,555

Заклади середньої та вищої освіти

623

$885

Порти та портова інфраструктура

2

$622

Військові аеродроми

11

$429

Адміністративні будівлі

68

$372

Літак Ан-225 "Мрія"

1

$300

Релігійні споруди

91

$311

Дитячі садочки

408

$312

Торговельні центри

17

$249

Культурні споруди

109

$205

Складська інфраструктура

116

$189

Інше

$2,547

РАЗОМ:

$84,848

Надати дані про руйнування та шкоду, завдану внаслідок російської агресії може кожен. Зробити це можна на офіційному сайті проєкту.

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