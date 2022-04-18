Такие данные приводят аналитики из проекта KSE Institute "Россия заплатит". Инициатива, созданная совместно с Офисом Президента Украины и Министерством экономики, регулярно обновляет данные о нанесенном ущербе экономике Украины.

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Так, по состоянию на 18 апреля прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на 4,45 миллиарда долларов.

Наибольший ущерб причинило разрушение предприятий

Общие потери экономики Украины в результате войны, что учитывают как прямые потери, так и косвенные факторы (снижение ВВП, отток рабочей силы, прекращение инвестиций, дополнительные расходы на оборону, социальная поддержка и т.д.), колеблются от 564 – 600 миллиардов долларов.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен ростом повреждений и разрушений предприятий,

– говорится в отчете.

Это связано с увеличением информации о количестве предприятий, которые подверглись разрушениям или частичным повреждениям.

Кроме того, в обновленных расчетах уточнена стоимость поврежденного и разрушенного жилищного фонда.

Объекты инфраструктуры Объем/единицы Общие потери (миллионы долларов США) Дороги (километры) 23,177.00 $28,965 Жилые дома, тыс. кв. метров 32,182.81 $28,315 Активы предприятий, единиц 154 $9,335 Гражданские аэропорты, единиц 11 $6,816 Железнодорожная инфраструктура нет данных $2,532 Заведения здравоохранения 206 $1,096 Мосты и мостовые переходы 277 $1,555 Заведения среднего и высшего образования 623 $885 Порты и портовая инфраструктура 2 $622 Военные аэродромы 11 $429 Административные здания 68 $372 Самолет Ан-225 "Мрия" 1 $300 Религиозные сооружения 91 $311 Детские садики 408 $312 Торговые центры 17 $249 Культурные сооружения 109 $205 Складская инфраструктура 116 $189 Другое $2,547 ВМЕСТЕ $84,848

Предоставить данные о разрушениях и вреде, причиненном в результате российской агрессии может каждый. Сделать это можно на официальном сайте проекта.

Цель проекта KSE Institute "Россия заплатит". Проект направлен на то, чтобы зафиксировать, проанализировать и оценить потери инфраструктуры Украины, причиненные войной. В его рамках будет разработан реестр повреждений и база данных о материальных потерях.

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Такі дані наводять аналітики з проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Ініціатива, створена спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки, регулярно оновлює дані щодо завданої шкоди економіці України.

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Так, станом на 18 квітня прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури зросли на 4,45 мільярда доларів.

Наразі найбільше шкоди завдало руйнування підприємств

Загальні втрати економіки України через війну, що враховує як прямі втрати, так і непрямі фактори (зниження ВВП, відтік робочої сили, припинення інвестицій, додаткові витрати на оборону, соціальна підтримка тощо), коливаються від 564 – 600 мільярдів доларів.

Найбільше зростання втрат за останній тиждень зумовлено зростанням пошкоджень та руйнувань підприємств,

– йдеться у звіті.

Це пов'язано зі збільшенням інформації щодо кількості підприємств, що зазнали руйнувань чи часткових пошкоджень.

Крім того, в оновлених розрахунках уточнена вартість пошкодженого та зруйнованого житлового фонду.

Об'єкти інфраструктури Обсяг / одиниці Загальні втрати (мільйони долари США) Дороги (кілометри) 23,177.00 $28,965 Житлові будинки, тис. кв. метрів 32,182.81 $28,315 Активи підприємств, одиниць 154 $9,335 Цивільні аеропорти, одиниць 11 $6,816 Залізнична інфраструктура немає даних $2,532 Заклади охорони здоров'я 206 $1,096 Мости та мостові переходи 277 $1,555 Заклади середньої та вищої освіти 623 $885 Порти та портова інфраструктура 2 $622 Військові аеродроми 11 $429 Адміністративні будівлі 68 $372 Літак Ан-225 "Мрія" 1 $300 Релігійні споруди 91 $311 Дитячі садочки 408 $312 Торговельні центри 17 $249 Культурні споруди 109 $205 Складська інфраструктура 116 $189 Інше $2,547 РАЗОМ: $84,848

Надати дані про руйнування та шкоду, завдану внаслідок російської агресії може кожен. Зробити це можна на офіційному сайті проєкту.

Мета проєкту KSE Institute "Росія заплатить". Проєкт спрямований на те, аби зафіксувати, проаналізувати та оцінити втрати інфраструктури України, завдані війною. В його рамках розроблять реєстр пошкоджень та база даних про матеріальні втрати.

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