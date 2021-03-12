Чемпіонат Європи з футболу 2012 року відбувся в Україні та Польщі. Та навіть через 9 років наша країна не розв'язала низку "проблемних питань", пов'язаних із його організацією та проведенням.

С этого поводу 11 марта министр Кабинета Министров Олег Немчинов провел совещание. В основном на ней говорили о деньгах, которые в 2012 году заняла государство на Евро-2012, и о проекты под чемпионат, до сих пор так и не воплотили до конца.

Стоит напомнить На Евро-2012 Украина потратила 5000000000 долларов из бюджета

Что собирается делать правительство с "проблемными вопросами" Евро-2012

В 2012 году госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" (Фининпро) заимствовало деньги для воплощения ряда проектов в рамках подготовки к Евро-2012. За эти деньги Мининфраструктуры и Госагентство инфраструктурных проектов (Укринфрапроект) с 2016 года пыталось завершить те проекты и достроить ряд объектов.

Например, по достройки инфраструктуры аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Укринфрапроект разработал план мероприятий. Он предусматривает:

Что активы и обязательства перед подрядчиками по аэропорту передадут, собственно, к госпредприятия "Международный аэропорт" Львов "имени Даниила Галицкого" (им руководит Мининфраструктуры).

Что введут механизм частичного урегулирования задолженностей субъектов государственного и коммунального секторов вроде "Захидинфрапроект" (имеет незавершенные капитальные инвестиции по объектам аэропорта) или Фининпро.

"Реализация плана мероприятий позволит начать решение проблемных вопросов, связанных с проэктам, которые реализовывались в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу", - отметили в пресс служба правительства.

К слову Полякам после Евро-2012 остались дороги и кредиты

Еще объекты, кроме аэропорта "Львов" планируют завершать

Такой же или аналогичный план мероприятий, который применят по аэропорту "Львов", можно начать воплощать по:

Стадиона комплексно-спортивной базы Львовского государственного университета физической культуры "Скиф".

Стадиона государственного предприятия " Арена Львов" и другие.

При этом в 2022 - 2024 годах планируется провести технический аудит некоторых проектов, которые готовили к Евро-2012 - чтобы определить, сколько надо будет денег на их завершение. Аудит государству обойдется в 11,5 миллиона гривен.