Уровень материального положения украинцев в 2021: на чем экономит население
Компания Research & Branding Group провела социологическое исследование, чтобы выяснить, как жители Украины оценивают свое материальное положение. В ходе опроса украинцы рассказали на чем они экономят сейчас и на сколько им хватит накоплений.
Источник:Research & Branding Group
Материальное положение украинцев
В ходе опроса компания R&B Group выяснила, что в целом в разрезе страны количество украинцев, которые негативно оценивают собственное материальное положение превышает долю тех, кто воспринимает его положительно.
Данные:
- 51% – оценивает свое состояние, как среднее,
- 40% – считают его вполне плохим,
- 7% – считают материальное положение своей семьи более или менее хорошим.
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Региональный разрез и уровень дохода
Более негативно свое материальное положение среди опрошенных украинцев оценивают жители сельской местности, а именно:
- жители сельской местности – 43%,
- жители обычных городов – 41%,
- жители областных центров – 35%.
В региональном плане негативные оценки по данному вопросу чаще всего поступали от:
- населения Центральных регионов – 45%,
- населения Восточного региона – 42%,
- жителей Западной Украины – 33%.
Сбережения украинцев
Результаты опроса показывают, что в настоящее время примерно семь из десяти украинцев имеют определенные сбережения (70% опрошенных). Компания R&B Group сравнила количество населения, у которого сейчас нет сбережений по результатам опроса в 2019 году и 2020 году.
Сколько процентов украинцев не имеют сбережений
- Сентябрь 2019 года – 35%
- Конец мая 2020 года – 48%
- Март 2021 года – 30%
На сколько украинцам хватит сбережений
Согласно опросу, в настоящее время одной среднестатистической семьи, которая имеет сбережения, их могло бы хватить на около 2,7 месяца. Самые высокие средние значения оценок возможной продолжительности проживания на имеющихся сбережениях были получены в следующих группах населения:
- молодежи хватит на 3 месяца,
- лицам с высшим образованием на 3,2 месяца,
- лицам с высоким уровнем достатка на 7,2 месяца,
- жителям сельской местности на 3,4 месяца,
- жителям Западной Украины на 3,3 месяца.
Инфографика компании Research & Branding Group
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В нынешних условиях украинцы предпочитают экономить на:
- отдых и отпуск – 51%,
- одежду и обувь – 50%,
- продукты питания – 44%,
- досуг и развлечения – 41%,
- лечение и медикаменты – 30%,
- покупка крупной бытовой техники – 30%.
На чем экономили украинцы сейчас и в 2019 году
В нынешних условиях нестабильной экономики и пандемии коронавируса не на всех статьях расходов украинцы начали экономить больше. К примеру, на связь и еще ряд пунктов население начало тратить наоборот больше.
- отдых и отпуск – 51% сейчас против 47% в 2019 году
- досуг и развлечения – 41% против 36% (соответственно)
- предметы роскоши – 23% против 18% (соответственно)
- коммунальные расходы – 28% против 37% (соответственно)
- образование – 7% против 12% (соответственно)
- связь – 14% против 17% (соответственно)
- мелкая бытовая техника – 26% против 29% (соответственно)
Как проводился опрос
Опрос провели с 4 по 14 марта 2021 года методом личного формализованного интервью. Всего было опрошено 1 801 респондентов, среди которых были лица 18 лет и старше. Максимальная погрешность выборки не превышает плюс минус 2,4%.
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