Количество занятого населения Украины в возрасте 15 – 70 лет и 15 лет и старше составило 15 миллионов 700 тысяч человек. Количество безработных – 1,8 миллиона человек. Такие данные на четвертый квартал 2020 года.

Это результаты обследования рабочей силы Госслужбы статистики Украины. Уровень занятости населения от 15 лет и старше – 49%, в возрасте 15 – 70 лет – 55,3%.

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Уровень безработицы среди рабочей силы:

В возрасте 15 лет и старше – 10,1% (первый квартал – 8,5%, второй – 9,8%, третий – 9,5%);

В возрасте 15 – 70 лет – 10, 1% (первый квартал – 8,6%, второй – 9,9%, третий – 9,5%).



​Уровень безработицы в возрасте 15 – 70 лет / Изображения Госслужбы статистики

В Госслужбе занятости стало меньше вакансий

Ранее в Госслужбе занятости сообщили, что по состоянию на 21 января 2021 года официальный статус безработного получили 485 300 украинцев. Это на 30% больше, чем в аналогичный период 2020 года. А вакансий в Службе занятости стало меньше – всего 44 тысячи. Это на 20% меньше, чем в прошлом году.

Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины