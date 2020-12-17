Украину ожидает "долговое цунами" в первой половине следующего года, если правительство не начнет экономические реформы, не усилит борьбу с коррупцией и не возобновит сотрудничество с МВФ.

Об этом заявил бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в статье для газеты Financial Times 17 декабря. Основные тезисы статьи экс-чиновника подает 24 канал.

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Возможная опасность

"В условиях прекращения кредитования со стороны Международного валютного фонда и мрачных экономических перспектив, Украина намерена сделать исключительно рискованный шаг: привлечь рынки капитала для крупной эмиссии долга", – отметил он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 2 декабря, что правительство планирует привлечь около 3 миллиардов долларов только в этом месяце, в том числе 1 миллиард долларов из-за еврооблигаций и 2 миллиарда долларов из-за выпуска внутренних казначейских векселей.

Экономика Украины пострадала от пандемии коронавируса в первом и втором кварталах, но эти проблемы будут легко омрачены второй волной пандемии.

Верланов напомнил, что пандемия и ее экономические последствия – это только часть проблемы. "Вторая – отсутствие уверенности инвесторов в том, что украинские политики готовы противостоять кризису, а именно бороться с коррупцией и возобновить реформы", – добавил он.

Что планируется Идея заключается в том, чтобы использовать выручку как краткосрочный "промежуточный кредит", который даст правительству время пока МВФ – возможно, и в ближайшее время не возобновит кредитование украины.

Инвестиции и Украина

Merrill Lynch, JPMorgan, Citi и Morgan Stanley, ключевые покупатели долга страны в прошлом году, или уменьшили свои инвестиции в украинский долг, или полностью закрыли свои позиции, ссылаясь на политический риск, который возрастает.

Украина должна выплатить около 5 миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга в первой половине 2021 года.

Невозможно представить, что правительство сможет выплатить долги без поддержки МВФ, а ее сейчас нет,

– отмечает Верланов.

"Теперь добавьте еще 3 миллиарда долларов трех- или шестимесячного долга, который правительство планирует привлечь в декабре, и вы получите настоящую картину потенциального "долгового цунами" которое ожидает Украину до июня 2021 года", – говорится в статье.

Прогнозы на 2021 год