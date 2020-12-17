Уроки 2020 года: возможность "долгового цунами" в Украине
Украину ожидает "долговое цунами" в первой половине следующего года, если правительство не начнет экономические реформы, не усилит борьбу с коррупцией и не возобновит сотрудничество с МВФ.
Об этом заявил бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в статье для газеты Financial Times 17 декабря. Основные тезисы статьи экс-чиновника подает 24 канал.
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Возможная опасность
"В условиях прекращения кредитования со стороны Международного валютного фонда и мрачных экономических перспектив, Украина намерена сделать исключительно рискованный шаг: привлечь рынки капитала для крупной эмиссии долга", – отметил он.
Экономика Украины пострадала от пандемии коронавируса в первом и втором кварталах, но эти проблемы будут легко омрачены второй волной пандемии.
Верланов напомнил, что пандемия и ее экономические последствия – это только часть проблемы. "Вторая – отсутствие уверенности инвесторов в том, что украинские политики готовы противостоять кризису, а именно бороться с коррупцией и возобновить реформы", – добавил он.
Что планируется
Идея заключается в том, чтобы использовать выручку как краткосрочный "промежуточный кредит", который даст правительству время пока МВФ – возможно, и в ближайшее время не возобновит кредитование украины.
Инвестиции и Украина
Merrill Lynch, JPMorgan, Citi и Morgan Stanley, ключевые покупатели долга страны в прошлом году, или уменьшили свои инвестиции в украинский долг, или полностью закрыли свои позиции, ссылаясь на политический риск, который возрастает.
Украина должна выплатить около 5 миллиардов долларов внешнего и внутреннего долга в первой половине 2021 года.
Невозможно представить, что правительство сможет выплатить долги без поддержки МВФ, а ее сейчас нет,
– отмечает Верланов.
"Теперь добавьте еще 3 миллиарда долларов трех- или шестимесячного долга, который правительство планирует привлечь в декабре, и вы получите настоящую картину потенциального "долгового цунами" которое ожидает Украину до июня 2021 года", – говорится в статье.
Прогнозы на 2021 год
- Украина в 2021 году намерена взять в долг у международных кредиторов 180 миллиардов гривен.
- Украина уже получила от Европейского Союза 600 миллионов евро. Это значит, что дыры в бюджете будут залатаны.
- В Программе развития ООН сообщили, что для того, чтобы ЕС и МВФ продолжили оказывать поддержку Украине, она должна выполнить свои обязательства по борьбе с коррупцией.
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