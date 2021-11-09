Почему доллар падает

На минувшей неделе на валютном рынке тенденции к укреплению гривны усилились, объясняет Анна Волуйчак, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка. Важным фактором стало размещение "зеленых" облигаций НЭК "Укрэнерго" на сумму 825 миллионов долларов.

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Поэтому на рынке появилось очень большое предложение доллара, который начали обменивать на гривну. А когда спрос на гривну растет – ее курс укрепляется.

Очень вероятно, что компания начала продажу имеющейся у нее валюты до получения средств от выпуска еврооблигаций для постепенного накопления ресурса для погашения долга перед ГП "Гарантированный покупатель". Тарас Котович Аналитик ICU

Как рассказала Евгения Ахтырко, аналитик Конкорд Капитал, Нацбанк сдерживал слишком быстрое укрепление курса, выкупая немалые объемы валюты – 314 миллионов долларов.

Обратите внимание! Последний раз гривна была на таком уровне в марте 2020 года, когда пандемия в Украине только началась.

Что будет влиять на гривну на этой неделе

На этой неделе тенденции к укреплению гривны будут оставаться актуальными, считает Анна Волуйчак.

Продажа иностранной валюты, привлеченной от размещения "зеленых" облигаций, продолжится. Это будет оказывать существенное давление на доллар.

Такой тренд вынуждает экспортеров активнее продавать валютную выручку. Особенно учитывая, что до 19 ноября многие должны уплатить большие квартальные налоги.

Упадет ли доллар ниже 26 гривен

Анна Волуйчак считает, что гривна будет держаться в диапазоне 25,85 – 26,20 по отношению к доллару на этой неделе.

Думаю, что к концу недели курс доллара вполне может опуститься ниже психологической отметки 26 гривен за доллар. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка