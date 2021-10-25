Как уменьшить суммы в платежках за тепло и сэкономить: действенные советы

В некоторых города Украины уже начался отопительный сезон и вскоре придут первые платежки за отопление. Период теплоснабжения всегда стрессовый для кошелька рядового украинца. Именно поэтому Экономика 24 решила собрать самые действенные советы и лайфхак, чтобы в этом году обязательно удалось сэкономить.

Батареи, которые регулируются

Один из самых простых и очевидных способов начать экономить на теплоснабжении – заменить старые батареи на современные радиаторы с функцией регулировки температуры в квартире. Большинство из таких радиаторов можно подсоединить к собственному мобильного телефона и регулировать температуру тепла в доме удаленно.

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Например, когда вы идете на работу и в квартире никого нет целый день, то можно прикручивать радиатор на несколько градусов, или же если решили поехать в командировку или путешествие на несколько дней. Таким образом квартира не остынет полностью, если бы вы, например, совсем отключили отопление, но и расход тепла будет значительно меньше.

Благодаря радиаторам с функцией "регулирование уровня тепла" можно самостоятельно устанавливать желаемую температуру в доме и экономить / Фото – архив 24 канала

Поквартирные счетчики

Если вы живете в новостройке, то скорее всего вам удастся установить отдельный счетчик на собственное жилье. В большинстве домов в Украине действует такая система платы за теплоснабжение: общий расход во всем доме делится пропорционально количеству квартир в нем. То есть, вы можете экономить, в то время, как у вашего соседа будут постоянно открыты окна.

Именно поэтому поквартирные счетчики – достаточно рациональная идея. Однако их можно будет установить только при условии, что у вас в доме горизонтальное разводка системы отопления. То есть когда в доме можно зафиксировать сколько тепла зашло в каждую конкретную квартиру.

К сожалению, в старых квартирах вертикальное разведения тепла, поэтому ежеквартальный счетчик смогут установить не все. Ведь в большинстве домов все квартиры соединены одной трубой и определить сколько "заходит" тепла в каждую конкретную квартиру невозможно.

Коллективные решения

Если вы действительно хотите начать экономить на теплоснабжении, а у вас вертикальное разведения тепла, то, к сожалению, без соседей не обойтись, поскольку большинство решений требуют коллективной поддержки, а также председателя ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирного дома).

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Установление индивидуального теплового пункта

Самый простой способ модернизировать систему теплоснабжения в дом и избежать ситуаций, когда за окном потеплело и вы вынуждены открывать окна, из-за духоты в квартире – установить индивидуальный тепловой пункт в доме с общедомовых счетчиком и погодным регулятором тепла.

Таким образом они в симбиозе будут реагировать на температуру воздуха на улице и подавать нужное количество тепла в дом. Таким образом вам действительно удастся экономить в перспективе и не платить больше за "отопление улицы".

, что установка только индивидуального пункта будет мало и нужно сбалансировать систему отопления. То есть установить балансировочные клапаны на стояках, и проверить не изношенны ли трубы отопления и при необходимости заменить их.

Индивидуальный тепловой пункт будет подавать нужное количество тепла в дом, учитывая погодные условия / Фото – архив 24 канала

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Утепление дома

Если в вашем доме создано ОСМД, то вариант комплексной модернизации будет вполне актуален. Благодаря модернизации вашей многоэтажки вы сможете создать замкнутый контур утепления для всего периметра: окна, стены, крыша, перекрытия подвала.

Однако отметьте, что дома высотой более 26,5 метра утепляются исключительно из негорючих материалов. То есть минеральной, каменной или базальтовой ватой.

Важно! Так называемое "лоскутное" утепления наружных стен квартиры незаконно. Поскольку это самостоятельная смена вида дома и владельца могут привлечь к административной ответственности и обязать снять утепление и выплатить расходы.

Что делать, если финансы ограничены

Еще одним действенным шагом для утепления вашего дома могут стать доводчики для входных и тамбурных дверей. Благодаря теплому подъезду вы сможете повысить температуру в квартирах на несколько градусов.

Если ваши финансы ограничены и в ближайшее время вряд ли удастся изменить систему отопления в доме, то вы всегда можете прибегнуть к некоторым лайфхак, которые помогут немного сэкономить на теплоснабжении.

Как сэкономить на теплоснабжении, если финансы ограничены / Фото - Pexels

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Лайфхак, как сэкономить на коммунальных платежках за тепло