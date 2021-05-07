Причины уменьшения пенсии

Получить меньше пенсию, чем обычно украинцы могут по нескольким причинам, которые регулируются законом " Об общеобязательном государственном пенсионном страховании ".

Основанием для взыскания части пенсии могут быть:

судебные решения, определения, постановления и приговоры (по имущественным взысканиям)

исполнительные надписи нотариусов;

другие решения и постановления, выполнение которых производится аналогично исполнению судебных решений.

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Регулятор имеет в виду случаи, когда украинцы теряют право на пенсию, или на ее часть, однако не информирует об этом государство. В результате чего продолжают получать прежней размер пенсии дальше.

Еще одной распространенной причиной для ошибочных начислений, которые потом нужно будет вернуть государству – изменение статуса получателя. Например, если получатель пенсии по потере кормильца завершает или прерывает учебу, он теряет право на пенсионное обеспечение.

Предполагается, что Пенсионный фонд на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя списывать задолженность по пенсии украинцев вплоть до полного ее погашения. Заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Любовь Бричек отметила, что наиболее распространенная проблема – это списание пенсии по вине пенсионера.

Изменение пенсии в связи с трудоустройством

Что касается переплат в связи с трудоустройством пенсионера, то значение имеет не размер заработной платы которую начал получать украинец, а сам факт занятости, ведь он влияет на право получать доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчеты доплат к пенсии при изменении прожиточного минимума.

В то же время в законе осталась норма, согласно которой работающим пенсионерам перерасчет доплаты до минимального размера пенсии и за сверхнормативный стаж, связанные с повышением прожиточного минимума, не проводятся. Они проводятся только после того, как человек уволится с работы,

– рассказывает Любовь Бричек.

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Уменьшение пенсий в связи с трудоустройством лиц, имеющих инвалидность

Факт трудоустройства влияет, в частности, на размер пенсионных выплат для лиц II и III групп инвалидности, которые не достигли пенсионного возраста, но получают пенсию по инвалидности в размере пенсии по возрасту.

Поэтому, если украинец, имеющий инвалидность устроится на работу, то его пенсия уменьшится на 50, или 10%. Тем у кого II группа инвалидности будет выплачиваться 90% от его пенсии, а III группе – 50%. Также трудоустройства лишает права на получение надбавок на содержание несовершеннолетних детей, то есть детей до 18 лет.

Обратите внимание! Украинец, который получает пенсию должен проинформировать управление Пенсионного фонда по месту жительства об изменении размера пенсионных выплат, в связи с трудоустройством, не менее, чем в 10-дневный срок.

Как сообщить Пенсионный фонд о трудоустройстве

Нужно подать заявление о перерасчете пенсии, как работающее лицо и приложить копию документа, подтверждает факт трудоустройства – приказ о зачислении на работу или договор о гражданско-правовых отношениях. Заявление можно принести, как самостоятельно регулятору, или же подать ее через вебпортал или отправив бумажное письмо.

Как вернуть пенсионную переплату государству

Вернуть переплату пенсионер может добровольно, подав в органы Пенсионного фонда соответствующее заявление или перечислив излишне полученную пенсию на счет территориального органа фонда. В противном случае вопрос взыскания средств будет решаться через суд.

Размер пенсионных взысканий

Согласно закону, не исключены случаи, когда одновременно могут быть взысканы несколько отчислений одновременно. Однако, отметим, что их общая сумма не должна превышать 50% или 20%. Очередность же содержания при поступлении на одного человека нескольких исполнительных производств определяет только исполнитель.

Случаи, при которых может быть удержано 50% от размера пенсии:

взыскание алиментов;

возмещение убытков от хищения имущества предприятий и организаций;

возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья,

возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Обратите внимание! Единственная выплата, с которой не взимаются отчисления, это надбавка на уход за инвалидом I группы.

Регулятор отмечает, что в случае списания части пенсионных выплат украинцу должна сообщить исполнительная служба или частный исполнитель. Однако, не исключены случаи, когда, сообщения не доходят до адресата.

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Что делать, если по ошибке взыскали часть пенсии

Если с вас ошибочно взыскали часть пенсии, или же вы заметили, что размер пенсионных выплат уменьшился и хотите узнать причину, то украинец может обратиться за разъяснениями в органы Пенсионного фонда.