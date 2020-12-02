Кабмин предусмотрел в проекте госбюджета на 2021 год сокращение расходов на пенсии на 8 миллиардов гривен. Это спровоцировало справедливые вопросы, не приведет ли это к сокращению самих пенсий. Впрочем, премьер Денис Шмыгаль объяснил: социальные расходы будут покрывать из других источников дохода.

Несмотря на слухи, никакие социальные выплаты в следующем году не будут уменьшены. В этом Денис Шмыгаль заверил в своем фейсбуке.

Обратите внимание Рост пенсий и соцвыплат, ужесточение карантина: что изменится в декабре

Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 миллиардов гривен финансирования Пенсионного фонда из бюджета будет компенсировано благодаря росту его собственных доходов,

– рассказал премьер-министр.

В частности, к росту этих доходов приведет увеличение уровня минимальной зарплаты. Так как вместе с ней вырастет и сумма налогов, которые платят работники, а следовательно и доходы Пенсионного фонда.

"Как и обещали, минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен уже с 1 января. Увеличение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен перенесем на 1 декабря 2021 года", – рассказал Денис Шмыгаль.

Отдельно он рассказал о росте зарплат медиков и учителей. Вследствие роста расходов из госбюджета все медики будут зарабатывать на 30% больше, а педагоги – на 26% больше.

Что известно об уменьшении расходов на пенсии: