Издание Healthline отмечает, что существует прямая связь между стрессом, физическим и психическим здоровьем, что непосредственно влияет на финансовое состояние человека. Эксперты и психологи выделили 7 способов, которые помогут достичь финансовой стабильности в трудные времена.

1. Начните все с начало

Согласно исследованию компании Laurel Road, 52% миллениалов и поколения Z сожалеют о том, как они распоряжались своими финансами в 2020 году. Старший вице-президент и руководитель отдела брендов и стратегического партнерства компании Laurel Road Кристиан Кленотич отмечает, что финансовое благополучие – это не вопрос богатства. Поэтому начинать новый год стоит с изменения своего финансового плана, советует эксперт.

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Привычки прошлого года в отношении расходов остались в прошлом; теперь вам нужно смотреть вперед,

– Кленотич.

2. Денежные убеждения

Для того чтобы понять, почему вы поступаете с деньгами именно так, а не иначе терапевт и член правления Ассоциации финансовой терапии Натан Астлей рекомендует пройти тест Klontz Money Script Inventory, состоящий с приблизительно 50 вопросов.

Эксперт считает, что тест поможет лучше понять собственные убеждения относительно денег и финансовое поведение. Господин Астлей также считает, что корни всех наших финансовых проблем идут с детства. В конце теста мы оказываемся в одной из четырех групп.

Одна группа – это убеждение, что деньги это плохо. Если бы у меня было такое убеждение, я мог бы подсознательно саботировать свой финансовый успех, потому что я не хочу быть жадным,

– говорит Астлей.

3. Будьте внимательными

Принимая любое финансовое решение следует быть внимательным, отмечает Натан Астлей. Поэтому терапевт советует прибегнуть к практике самоосознания, а уже после разбираться со своими финансовыми проблемами. Господин Астлей уверен, что после мы сможем легче замечать собственные эмоции и подходить к ним более рационально.

Что такое практика самоосознания Практика самосознания – это светская техника медитации, которая имеет буддийское корни, однако полностью лишена религиозного контекста. Например, вы можете посмотреть на то, что вас окружает в комнате: цвета, где именно вы сидите и тому подобное.

Беспокойство и депрессия приводят к разрыву связи с нашим телом. Наши мысли летают в облаках, и мы не обращаем внимания на ощущения в наших телах,

– говорит Астлей.

4. Составьте бюджет

Важно выделить время и записать свои расходы, считает аналитик Кристиан Кленотичи. Господин Кленотичи предлагает прибегнуть к системе бюджетирования, использовав правило 50/30/20.

50% – постоянные расходы: арендная плата, коммунальные услуги и оплата автомобилей.

30% – на гибкие расходы: переменные расходы на продовольственные товары, развлечения или покупки.

20% – на финансовые цели: создание фонда на детское образование, покупка квартиры или пенсионное страхование.

Это не должно быть сложным, но также не ожидайте, что сможете составить бюджет с первого раза,

– подчеркивает Кленотич.

Вы можете рассчитывать и следить за своим бюджетом с помощью специальных мобильных приложений.

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5. Ставьте реалистичные цели

Определите процент своего дохода, который вы можете экономить и используйте свой бюджет, как ориентир на пути к накоплению. Аналитики советуют проанализировать свои расходы и доходы и определить сколько средств вам нужно, если вы внезапно останетесь без работы.

Имея финансовую подушку безопасности, вы будете меньше чувствовать давление общества. К тому же подсознательно не будет причин для переживаний относительно собственного финансового положения. Еще один важный психологический момент – умение легко тратить сбережения.

Так же как и не надо винить себя, если вам вдруг приходится тратить со сбережений: на то они у вас и есть,

– объясняет аналитик Клентович.

6. Не паникуйте по поводу долгов

Стоит прежде всего помнить, что сразу погасить любой долг нереально. Однако вы можете составить план вашего бюджета на ближайшее время и подумать, как возможно сэкономить. В общем, это будут ваши первые шаги к тому, чтобы избавиться от долга.

Мнение эксперта

Аналитик Клентович советует обратиться в случае долгов в банк и узнать о возможных вариантах решения вашего затруднительного финансового положения.

Существуют также варианты управления более конкретными видами долгов, например, согласование низкой процентной ставки по кредитным картам. Вы можете быть удивлены тем, что вам доступно,

– рассказывает Кристиан Клентович.

7. Обсудите свои финансовые проблемы

Обычно в обществе не принято говорить о своих финансовых трудностях, однако эксперты и психологи уверены, что это все же нужно делать.

Причины, почему нужно обратиться за помощью

Во-первых, подобные табу или барьеры затрудняют нам жизнь и делают нас одинокими, уверен финансовый терапевт Натан Астлей.

Во-вторых, иногда нам нужен совет или мнение кого-то кто разбирается в финансах лучше нас.

В-третьих, Натан Астлей считает, что обратится к кому-то за помощью во время финансовых трудностей – это путь к успеху. Именно поэтому призывает не бояться.

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