Укрзализныця закупит 80 новых поездов на 31 миллиард
Источник:сайт Укрзализныци
Укрзализныця планирует до 2026 года приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов. В компании это уже назвали самым масштабным обновлением парка.
Речь идет об обновлении пригородных и региональных поездов. Соответствующий тендер на закупки Укрзализныця объявила 1 октября.
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"Износ – более 90%"
В Укрзализныце подчеркнули: парк пригородных электропоездов изношен более чем на 90%. Поэтому обновление этого сегмента перевозок является критическим, учитывая безопасность и комфорт пассажиров.
Общая сумма закупки — более 31,4 миллиарда гривен.
В рамках тендера Укрзализныця хочет приобрести:
- 30 электропоездов переменного тока,
- 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок,
- 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.
60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируют запустить на действующих и новых региональных маршрутах.
К участию в тендерной закупке пригласили ведущих мировых производителей.
Запросы на коммерческие предложения прислали:
- Siemens,
- Stadler,
- Alstom,
- Pesa,
- Skoda,
- Крюковскому вагоностроительному заводу.
Укрзализныця будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион пройдет 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.
К процессу разработки технических требований к пригородным и региональным электропоездам были привлечены технические специалисты Укрзализныци и представители ведущих международных и украинских производителей. В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio.
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