Речь идет об обновлении пригородных и региональных поездов. Соответствующий тендер на закупки Укрзализныця объявила 1 октября.

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"Износ – более 90%"

В Укрзализныце подчеркнули: парк пригородных электропоездов изношен более чем на 90%. Поэтому обновление этого сегмента перевозок является критическим, учитывая безопасность и комфорт пассажиров.

Общая сумма закупки — более 31,4 миллиарда гривен.

В рамках тендера Укрзализныця хочет приобрести:

30 электропоездов переменного тока,

30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок,

20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов.

60 закупленных поездов будут задействованы в проекте City Express, а еще 20 планируют запустить на действующих и новых региональных маршрутах.

К участию в тендерной закупке пригласили ведущих мировых производителей.

Запросы на коммерческие предложения прислали:

Siemens,

Stadler,

Alstom,

Pesa,

Skoda,

Крюковскому вагоностроительному заводу.

Укрзализныця будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион пройдет 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

К процессу разработки технических требований к пригородным и региональным электропоездам были привлечены технические специалисты Укрзализныци и представители ведущих международных и украинских производителей. В рамках сотрудничества с Deutsche Bahn к рецензированию технических требований присоединились также специалисты DB Regio.

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