Укрзализныця заключила новый договор с Deutsche Bahn: немцы смогут контролировать перевозки

Укрзализныця и немецкая компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Если сотрудничество будет успешным, уже в 2022 году немцы могут взять в управление эту сферу.

Немецкая компания поможет Укрзализныци отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Как сообщают в Укрзализныце, консалтинг является первым этапом сотрудничества, который воплотят до конца 2021 года.

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Сотрудничество Deutsche Bahn и Укрзализныця: для чего

По словам исполняющего обязанности председателя правления Укрзализныци Александра Камишина, Deutsche Bahn должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие 5 лет и модель финансирования пассажирских перевозок.

Тот путь, на который сейчас стала Укрзализныця, Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество,

– сказал член совета директоров Deutsche Bahn Рональд Пофалла.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что передача в управление пассажирских перевозок Укрзализныци DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.

При успешном внедрении сотрудничества на втором этапе Укрзализныця привлечет команду менеджеров с Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.

Что сделают эксперты Deutsche Bahn

Они должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность Укрзализныци в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок (PSO).

Эксперты также дадут оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава. Речь идет о региональных электропоездах, дизель-поездах, вагонах для ночных поездов. Обсуждать будут возможность производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.

Что известно о Deutsche Bahn?

Это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.



Источник: Это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.Источник: Википедия

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