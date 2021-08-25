Укрзализныця заключила новый договор с Deutsche Bahn: немцы смогут контролировать перевозки
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця и немецкая компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. Если сотрудничество будет успешным, уже в 2022 году немцы могут взять в управление эту сферу.
Немецкая компания поможет Укрзализныци отделить пассажирские перевозки от грузовых и обеспечить эффективное управление. Как сообщают в Укрзализныце, консалтинг является первым этапом сотрудничества, который воплотят до конца 2021 года.
Аналитика Deutsche Bahn и Украина: может ли немецкая компания спасти Укрзализныцю
Сотрудничество Deutsche Bahn и Укрзализныця: для чего
По словам исполняющего обязанности председателя правления Укрзализныци Александра Камишина, Deutsche Bahn должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие 5 лет и модель финансирования пассажирских перевозок.
Тот путь, на который сейчас стала Укрзализныця, Германия прошла около 10 лет назад. Мы рады делиться собственным опытом и усиливать наше сотрудничество,
– сказал член совета директоров Deutsche Bahn Рональд Пофалла.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что передача в управление пассажирских перевозок Укрзализныци DB Consulting является первым системным шагом к полной трансформации железнодорожных перевозок в Украине.
При успешном внедрении сотрудничества на втором этапе Укрзализныця привлечет команду менеджеров с Deutsche Bahn для непосредственного управления пассажирскими перевозками уже в 2022 году.
Что сделают эксперты Deutsche Bahn
Они должны определить объемы перевозок и ориентировочную потребность Укрзализныци в капитальных инвестициях на обновление подвижного состава для использования в модели общественно важных перевозок (PSO).
Эксперты также дадут оценку перспективы закупки и производства пассажирского подвижного состава. Речь идет о региональных электропоездах, дизель-поездах, вагонах для ночных поездов. Обсуждать будут возможность производства такого подвижного состава в рамках международной кооперации с участием украинского производителя.
Что известно о Deutsche Bahn?
Это крупнейший железнодорожный оператор Германии, который создали в 1994 году. Эта немецкая государственная компания является крупнейшей железнодорожно-транспортной и железнодорожно-инфраструктурной компанией Центральной Европы.
Источник: Википедия
Соглашение Укрзализныци и Deutsche Bahn: главное
- 5 февраля 2020 года немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и Укрзализныця подписали меморандум о стратегическом партнерстве.
- Речь шла о том, что железнодорожная компания Германии будет передавать Украине свой технический опыт, а также опыт операционного управления, предоставления сервисных услуг и закупок.
- Для работы с Укрзализныцей в Киев должны приехать немецкие специалисты.
- Впрочем, 28 апреля 2020 года Кабинет Министров решил временно приостановить проект сотрудничества из-за пандемии коронавируса.