Укрзализныця временно ограничила транзитные перевозки по Украине

В связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры Укрзализныця вынуждена ввести временные ограничения на перевозку транзитных грузов через территорию Украины.

В настоящее время продолжаются работы по электрификации участка Ковель – Изов – Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка – Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.

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Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины,

– отметили в УЗ.

В Укрзализныце добавили, что после завершения инфраструктурных работ перевозки возобновят и информируют клиентов. Пассажирские перевозки между странами будут осуществляться по-прежнему.

Электрификация участка: что известно

Благодаря электрификации участка Ковель – Изов – Госграница УЗ сможет: