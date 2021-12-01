В настоящее время продолжаются работы по электрификации участка Ковель – Изов – Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка – Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.
Читайте также Укрзализныця похвасталась новыми купейными вагонами: красноречивые фото
Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки. Поэтому было принято решение временно ввести конвенцию на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины,
– отметили в УЗ.
В Укрзализныце добавили, что после завершения инфраструктурных работ перевозки возобновят и информируют клиентов. Пассажирские перевозки между странами будут осуществляться по-прежнему.
Электрификация участка: что известно
Благодаря электрификации участка Ковель – Изов – Госграница УЗ сможет:
- увеличить вес грузовых поездов;
- повысить пропускную способность;
- сократить сроки доставки грузов в страны ЕС.