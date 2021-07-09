Еврооблигации "Укрзализныци"

"Укрзализныця" ("УЗ") одна из первых квази суверенных компаний в постковидний период привлекает необеспеченное финансирования в размере 300 миллионов долларов путем выпуска облигаций участия в займе в формате Reg S сроком на 5 лет.

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Заявки на финансирование от инвесторов

В компании рассказали о полученных заявки на финансирование от 70 инвесторов – в основном из Великобритании и Швейцарии.

Инвесторы проявили высокую заинтересованность в финансировании общества – спрос на приобретение вдвое превысил предложение компании,

– говорится в сообщении "УЗ".

Куда направят привлеченные средства

Средства, привлеченные в ходе выпуска облигаций, в "УЗ" направят на рефинансирование долга для снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера ее кредитного портфеля, а снизит задолженность в краткосрочном периоде и заодно положительно повлияет на кредитный рейтинг компании, объяснили в "УЗ".