Укрзализныця получила 1,4 миллиарда убытков за полгода

13 сентября 2021 , 12:15
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Источник:

"Марлин"

За первое полугодие 2021 года Укрзализныця отчиталась о 1,4 миллиарде гривен совокупных чистых убытков. Такая ситуация возникла вследствие уменьшением объемов перевозок.

В то же время по состоянию на июль текущего года предприятие имеет 39,1 миллиарда гривен кредитов перед банками. Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана.

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Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода,
– говорится в сообщении.

В частности, говорится о невыполнении 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок. Среди негативных факторов также выделяют:

  • уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину;
  • уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и уменьшения спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения из России.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 миллиона гривен, или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 миллиона гривен (26,7%).

Неэффективная работа руководства

Недавно временная следственная комиссия Верховной Рады для проверки состояния Укрзализныци обнародовала отчет.

  • В документе сообщается о потере трети ресурсов компании и неэффективной работе руководства.
  • Ранее Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства на железной дороге из-за угрозы банкротства.

Украинское правительство 8 сентября одобрило создание антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования Укрзализныци.

  • В него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.
  • Обязанности председателя правления Укрзализныци исполняет Александр Камышин.
Обратите внимание! Укрзализныця закончила 2020 год с убытком в 11,4 миллиарда гривен.
Автор: Олег Васьків