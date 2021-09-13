В то же время по состоянию на июль текущего года предприятие имеет 39,1 миллиарда гривен кредитов перед банками. Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана.

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Убыточная деятельность Укрзализныци вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода,

– говорится в сообщении.

В частности, говорится о невыполнении 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок. Среди негативных факторов также выделяют:

уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину;

уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и уменьшения спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения из России.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 миллиона гривен, или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 миллиона гривен (26,7%).

Неэффективная работа руководства

Недавно временная следственная комиссия Верховной Рады для проверки состояния Укрзализныци обнародовала отчет.

В документе сообщается о потере трети ресурсов компании и неэффективной работе руководства.

Ранее Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства на железной дороге из-за угрозы банкротства.

Украинское правительство 8 сентября одобрило создание антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования Укрзализныци.

В него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

Обязанности председателя правления Укрзализныци исполняет Александр Камышин.

Обратите внимание! Укрзализныця закончила 2020 год с убытком в 11,4 миллиарда гривен.