Укрзализныця могла получить 8 миллиардов убытка в 2021 году, – ВСК

"Укрзализныця" могла бы получить 8 миллиардов гривен убытка, если бы не некоторые факторы. Поэтому Временная следственная комиссия в Верховной Раде направила обращение в Кабмин.

В нем просят не продлевать контракт с главой компании Александром Камышиным. Соответствующее сообщение обнародовала глава Временной следственной комиссии в Верховной Раде Юлия Гришина.

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"Укразализныця" могла продемонстрировать 8 миллиардов гривен убытка

Без бухгалтерских манипуляций и повышения тарифов "Укрзализныця" продемонстрировала бы, по итогам 2021 года, 8 миллиардов гривен убытка,

– заявила Гришина.

Она объяснила, откуда взялась сумма. В частности, говорится о том, что:

компания не повысила заработные платы работникам с 1 октября на 10%, что "прибавило" 1,05 миллиарда гривен к чистой прибыли;

а также перенесла переоценку основных средств на 2022 год, что "прибавило" 3 миллиарда гривен во 2 полугодии 2021 года;

более того, положительная курсовая разница по отношению к иностранным валютам прибавила 1,6 миллиарда гривен к чистой прибыли.

ВСК обратилась в Кабмин не продлевать контракт с председателем правления

На заседании ВСК по вопросам "Укрзализныци" 17 декабря 2021 единогласно приняли решение об обращении в Кабмин с требованием не продлевать контракт с председателем правления "Укрзализныци" Александром Камышиным,

– заявила Гришина.

Она объяснила основания такого решения. В частности, говорится о неисполнении:

"указов президента, планов правительства;

утвержденных правительством показателей финансового плана компании на 2021 год;

ни одного из 71 поручений промежуточного отчета ВСК;

реализации части плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС".

Глава ВСК добавила, что 20 декабря соответствующее письмо с обоснованием направили Денису Шмыгалю.

Кратко о правлении в "Укрзализныце"

9 августа исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик подал в отставку с должности. Его заявление удовлетворили.

Буквально через несколько дней исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" назначили Александра Камышина. Он 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге Рината Ахметова.

Перед тем, в июле 2021 года, Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства в компании до избрания главы правления и формирования органов правления.

Такое решение СНБО принял из-за критического состояния "Укрзализныци". Он ведь создавал угрозу национальной безопасности.

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