Укрзализныця больше не убыточная: сколько заработало предприятие за II квартал
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АО "Укрзализныця" по результатам II квартала 2021 года получила прибыль более 200 миллионов гривен, против довольно убыточного І квартала. Также убыточным предприятие было и в 2020 году, когда за апрель – июнь они составили почти 2 миллиарда гривен.
Показательные цифры "Укрзализныци"
- Прибыль в I квартале (апрель – июнь) 2021 года составила 227,4 миллиона гривен.
- Убытки за I квартал в 2020 года составили 1,8 миллиарда гривен.
Отметьте, что среди 15 государственных предприятий "Укрзализныця" (УЗ) в I квартале 2021 года была убыточной – 1,7 миллиарда гривен, согласно аналитике издания "Марлин".
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Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик отметил, что компания с каждым месяцем наращивает положительный показатель.
Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью,
– отметил Иван Юрик.
Динамика роста прибыли "УЗ" в I квартале
- В апреле – 35 миллионов гривен.
- В мае – почти 39 миллионов гривен.
- В июне – 153 миллионов гривен.
Господин Юрик отметил, что компания рассчитывает еще увеличить прибыль со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых.
Также рассчитываем и изменение структуры тарифов на грузовые перевозки,
– добавил он.