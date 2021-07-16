Укрзализныця больше не убыточная: сколько заработало предприятие за II квартал

16 июля 2021 , 16:27
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"Укрзализниця"

АО "Укрзализныця" по результатам II квартала 2021 года получила прибыль более 200 миллионов гривен, против довольно убыточного І квартала. Также убыточным предприятие было и в 2020 году, когда за апрель – июнь они составили почти 2 миллиарда гривен.

Показательные цифры "Укрзализныци" 

  • Прибыль в I квартале (апрель – июнь) 2021 года составила 227,4 миллиона гривен.
  • Убытки за I квартал в 2020 года составили 1,8 миллиарда гривен.

Отметьте, что среди 15 государственных предприятий "Укрзализныця" (УЗ) в I квартале 2021 года была убыточной – 1,7 миллиарда гривен, согласно аналитике издания "Марлин".

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Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик отметил, что компания с каждым месяцем наращивает положительный показатель.

Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью,
– отметил Иван Юрик.

Динамика роста прибыли "УЗ" в I квартале

  • В апреле – 35 миллионов гривен.
  • В мае – почти 39 миллионов гривен.
  • В июне – 153 миллионов гривен.

Господин Юрик отметил, что компания рассчитывает еще увеличить прибыль со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых.

Также рассчитываем и изменение структуры тарифов на грузовые перевозки,
добавил он. 

8 июля 2021 года "УЗ" сообщила, что разместила пятилетние еврооблигации на 300 миллионов долларов под 7,875% годовых, а привлеченные средства планируют направить на рефинансирование долга компании.
Автор: Дар'я Вереньова