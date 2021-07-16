Показательные цифры "Укрзализныци"

  • Прибыль в I квартале (апрель – июнь) 2021 года составила 227,4 миллиона гривен.
  • Убытки за I квартал в 2020 года составили 1,8 миллиарда гривен.

Отметьте, что среди 15 государственных предприятий "Укрзализныця" (УЗ) в I квартале 2021 года была убыточной – 1,7 миллиарда гривен, согласно аналитике издания "Марлин".

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