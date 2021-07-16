Показательные цифры "Укрзализныци" Прибыль в I квартале (апрель – июнь) 2021 года составила 227,4 миллиона гривен. Убытки за I квартал в 2020 года составили 1,8 миллиарда гривен. Отметьте, что среди 15 государственных предприятий "Укрзализныця" (УЗ) в I квартале 2021 года была убыточной – 1,7 миллиарда гривен, согласно аналитике издания "Марлин". Интересно Миллиардная прибыль: сколько заработали самые большие госкомпании Украины за квартал
Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик отметил, что компания с каждым месяцем наращивает положительный показатель.
Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью, – отметил Иван Юрик. Динамика роста прибыли "УЗ" в I квартале – В апреле 35 миллионов гривен. – В мае почти 39 миллионов гривен. – В июне 153 миллионов гривен.
Господин Юрик отметил, что компания рассчитывает еще увеличить прибыль со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых.
Также рассчитываем и изменение структуры тарифов на грузовые перевозки, – добавил он.