АО "Укрзализныця" по результатам II квартала 2021 года получила прибыль более 200 миллионов гривен, против довольно убыточного І квартала. Также убыточным предприятие было и в 2020 году, когда за апрель – июнь они составили почти 2 миллиарда гривен.