Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что с немецкой железной дорогой Deutsche Bahn работают с сентября. Об этом он рассказал 9 ноября на форуме "Украина 30. Новая железная дорога".

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Укрзализныця передаст управление пассажирскими перевозками Deutsche Bahn

Сегодня (речь идет о 9 ноября – 24 канале) будут представители, это будет обсуждаться. По плану, мы это объявляли, пассажирские перевозки мы передаем в управление компании Deutsche Bahn Engineering & Consulting с 2022 года,

– заявил Кубраков.

Добавил, что сейчас к этому движутся. Кроме того, пояснил: У Deutsche Bahn есть аналогичный достаточно успешный опыт в Казахстане.

"Мы видели финансовые результаты их железной дороги и в принципе ожидаем, что наши будут не меньшими", – пояснил министр.

Коротко о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn