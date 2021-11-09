Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что с немецкой железной дорогой Deutsche Bahn работают с сентября. Об этом он рассказал 9 ноября на форуме "Украина 30. Новая железная дорога".
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Укрзализныця передаст управление пассажирскими перевозками Deutsche Bahn
Сегодня (речь идет о 9 ноября – 24 канале) будут представители, это будет обсуждаться. По плану, мы это объявляли, пассажирские перевозки мы передаем в управление компании Deutsche Bahn Engineering & Consulting с 2022 года,
– заявил Кубраков.
Добавил, что сейчас к этому движутся. Кроме того, пояснил: У Deutsche Bahn есть аналогичный достаточно успешный опыт в Казахстане.
"Мы видели финансовые результаты их железной дороги и в принципе ожидаем, что наши будут не меньшими", – пояснил министр.
Коротко о сотрудничестве Укрзализныци и Deutsche Bahn
- В августе 2021 года Укрзализныця заключила договор с немецкой компанией Deutsche Bahn Engineering&Consulting.
- Он касается консалтинга в сфере пассажирских перевозок.
- В компании пояснили – если сотрудничество будет успешным, уже в 2022 году немцы могут взять в управление эту сферу.
- В министерстве рассказывали тогда, что, имея надлежащее финансирование и опираясь на опыт немецкой железной дороги, начато Большое строительство на "Укрзализныце", которое коснется всей инфраструктуры и парка подвижного состава и сервиса.