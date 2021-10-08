В течение января – сентября в УЗ получила 468,8 миллиона гривен убытков, в 3,6 раза меньше, чем в первом квартале 2021 года и в три раза меньше первого полугодия. Фактически убытки сокращены на 1 миллиард гривен.

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Таких результатов удалось достичь благодаря оживлению работы грузовой вертикали и увеличению объемов перевозок, поэтому:

Прибыль от грузовых перевозок составила более 8,7 миллиарда гривен;

Остальные доходы получены от другой операционной деятельности.

Однако, ущерб от пассажирских перевозок – более 10,1 миллиарда гривен.

По мнению специалистов финансовой вертикали компании, при стабильной ситуации в экономике и устойчивому курсе иностранных валют общество закончит 2021 год с положительным финансовым результатом,

– отметили в "Укрзализныце".

Кроме этого, компания планирует получать дополнительные поступления от реализации непрофильных активов, уменьшение затрат на электроэнергию. Поскольку отныне покупает ее напрямую в НАЭК "Энергоатом".

Проверка "Укрзализныци"

Недавно Временная следственная комиссия Рады для проверки состояния "Укрзализныци" обнародовала отчет.

В документе сообщается о потере трети ресурсов компании и неэффективной работе руководства.

Ранее Совет нацбезопасности инициировал введение временного руководства на железной дороге из-за угрозы банкротства.



Украинское правительство 8 сентября одобрило создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования"Укрзализныци".

В него вошли представители ряда министерств и бизнес-ассоциаций.

Обязанности председателя правления "Укрзализныци" исполняет Александр Камышин.

Обратите внимание! "Укрзализныця" закончила 2020 год с убытками в 11,4 миллиарда гривен.