Укрзалізниця починає індексацію: ціни на квитки зростатимуть на 2% щомісяця
З березня – квітня 2021 року Укрзалізниця планує підвищувати вартість залізничних пасажирських перевезень. Ціни на квитки збільшуватимуть на 2% у місяць до кінця року.
Источник:"Здорова політика"
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, коментуючи підвищення цін на квитки на залізничні перевезення.
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Ціни на проїзд у потягах зростатимуть
Я б не назвав це підвищенням, це у нас буде дуже така легка індексація,
– зазначив Криклій.
За його словами, вона стартуватиме з березня – квітня і триватиме до кінця 2021 року. У цей період ціни на квитки зростатимуть на 2% кожного місяця.
Міністр наголосив, що за умови купівлі квитків наперед, буде можливість отримувати до знижки до 40%.
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