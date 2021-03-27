Укрспирт получит нового руководителя: Минэкономики объявило конкурс
Министерство развития экономики Украины объявило конкурсный отбор на должность директора государственного предприятия "Укрспирт". Об этом стало известно 26 марта.
Источник:Министерство развития экономики
По решению Минэкономики, государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" получит нового руководителя. Пока что структурой руководит исполняющий обязанности директора.
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Директора Укрспирта определят на конкурсе
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 26 марта на официальном сайте сообщило, что Укрспирт возглавит новый директор на конкурсной основе.
Документі от кандидатов будут принимать до 18 часов 9 апреля. Каждый кандидат среди прочего должен иметь:
- Профильное высшее образование и профессиональные знания в сфере деятельности предприятия.
- Не менее 5 лет опыта на руководящей должности.
- Кроме того – свободно общаться на украинском и английском, и иметь безупречную деловую репутацию.
Исполняющий обязанности директора Укрспирта Сергей Блескун в фейсбуке также высказался по этому поводу:
- Объявление конкурса он назвал "хорошими новостями".
- И пригласил "всех, кто чувствует в себе силы и возможности усилить конкуренцию, не стесняться и подавать свои документы".
- Чтобы в итоге выбрали "лучшего из лучших".
Но будет ли участвовать в конкурсе сам Блескун – он не указал.
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