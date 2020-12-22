Пенсионный фонд Украины наложил штраф на "Укрпочту" в размере 1 миллиона 476 тысяч гривен. Все из-за несвоевременной выплаты пенсий, а точнее – их выплаты на день раньше, чем полагается.

Если думаете, что в период карантина госкомпании не проверяют, вас ждет глубокое разочарование. Об этом в своем фейсбуке рассказал директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Государство в лице Пенсионного фонда Украины "поблагодарило" почтальонов за то, что несмотря на COVID-19, 3,6 миллиона пенсионеров получают пенсию даже в самых отдаленных селах, где банки закрыли более 600 отделений,

- подчеркнул Смелянский.

Он рассказал, что штраф на "Укрпочту" наложили за то, что компания в Тернопольской области выплатила пенсии на один день скорее в августе. Причиной же стали перенесенные выходные на День Независимости.

Кроме того, директор "Укрпочты" пожаловался, что в таких условиях тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, а минимальная зарплата выросла на 37%.

"Конечно, штраф мы обжалуем в суде, а решение по тарифу ждем от Кабинета Министров. Однако сохраняем оптимизм, потому что скоро Новый год, а в сказках добро всегда побеждает зло", – заявил Игорь Смелянский.

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