Выплатили пенсии на день раньше: "Укрпочту" оштрафовали на 1,5 миллиона гривен
Пенсионный фонд Украины наложил штраф на "Укрпочту" в размере 1 миллиона 476 тысяч гривен. Все из-за несвоевременной выплаты пенсий, а точнее – их выплаты на день раньше, чем полагается.
Если думаете, что в период карантина госкомпании не проверяют, вас ждет глубокое разочарование. Об этом в своем фейсбуке рассказал директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
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Государство в лице Пенсионного фонда Украины "поблагодарило" почтальонов за то, что несмотря на COVID-19, 3,6 миллиона пенсионеров получают пенсию даже в самых отдаленных селах, где банки закрыли более 600 отделений,
- подчеркнул Смелянский.
Он рассказал, что штраф на "Укрпочту" наложили за то, что компания в Тернопольской области выплатила пенсии на один день скорее в августе. Причиной же стали перенесенные выходные на День Независимости.
Кроме того, директор "Укрпочты" пожаловался, что в таких условиях тарифы на доставку пенсий остались на уровне 2019 года, а минимальная зарплата выросла на 37%.
"Конечно, штраф мы обжалуем в суде, а решение по тарифу ждем от Кабинета Министров. Однако сохраняем оптимизм, потому что скоро Новый год, а в сказках добро всегда побеждает зло", – заявил Игорь Смелянский.
Почему это важно:
- "Укрпочта" еще с 2018 года хотела отказаться от доставки пенсий. Все из-за низких тарифов, а для доставки почты в отдаленные села нужно нанимать отдельных работников.
- Впрочем, против этой идеи выступали украинские пенсионеры. В маленьких украинских селах банкоматов или банков нет, поэтому взять деньги им было бы негде.
- В этой ситуации государственная компания еще и получает штрафы по, казалось бы, таким незначительным причинам. Ведь пенсии все же доставили на 1 день быстрее, а не задержали их.
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