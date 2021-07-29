Как Укрпочте удалось сократить свои убытки на десяток миллионов гривен

Укрпочте удалось сократить общий объем убытков по результатам первого полугодия 2021 года, с 128 миллионов гривен до 9,8 миллиона гривен. Все благодаря прибыли по итогам II квартала, составили более 100 миллионов гривен.

Показательные данные Укрпочты

За результатами первого полугодия (январь – июнь) чистый доход Укрпочты составил 5,3 миллиарда гривен.

Против аналогичного периода в 2020 году чистый доход увеличился на четверть – на 1 миллиард гривен.

По итогам II квартала (апрель – июнь) компания получила 118 миллионов гривен чистой прибыли.

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Положительный результат второго квартала позволил перекрыть убытки прошлого и выровнять финансовое положение компании,

– говорится в сообщении Укрпочты.

Положительный результат во II квартале

Такой положительный результат во II квартале было достигнуто учитывая несколько факторов, как считают в компании:

благодаря успешной работе команды Укрпочты, которая возвращает доверие клиентов и увеличивает доходы путем увеличения объемов бизнеса;

доведение до приемлемого уровня тарифа на доставку пенсий в апреле этого года;

Также в компании отметили, что Укрпочта все еще зависима от решений государства в отношении регулируемых тарифов на услуги, часть из которых не пересматривалась с начала 2020 года. Но несмотря на это компания нацелены на то, что 2021 год будет прибыльным.

Наращивание объемов и доходов в 2021 году

Наращивание объемов от начала 2021 года

Объемы доставки выросли почти на треть, рассказывают в Укрпочте.

выросли почти на треть, рассказывают в Укрпочте. Отправка международных посылок за границу – на 70%.

– на 70%. Количество переводов через Укрпочту – на 18%.

Наращивание доходов компании за первое полугодие 2021 года

От доставки внутренних посылок по Украине компания увеличила на 48%.

компания увеличила на 48%. От доставки посылок на экспорт – почти на 87%.

– почти на 87%. За переводами – примерно на 39%.

Как выросли расходы компании в 2021 году

Вместе с тем в компании отметили, что расходы Укрпочты в первом полугодии выросли на оплату труда – на 19%, или на 3,1 миллиарда гривен.

Также компания уплатила за первое полугодие 1,6 миллиарда гривен налогов, что на 19,8% больше, чем за полгода в прошлом году.