Отныне в каждом из 3 тысяч отделений Укрпочты можно пополнить банковские карты. Речь идет, правда, только о тех отделениях, которые оборудованы платежными терминалами.

Сумма не должна превышать 4999 гривен

Укрпочта позволяет пополнить карты любого банка – платежных систем VISA и Mastercard. О таких инновациях информирует пресс-служба компании.

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В отделениях можно "кинуть" на карточку от 50 до 4999 гривен за один раз.

Тарифы Укрпочты на пополнение наличности ниже, чем в среднем в финансовых учреждениях. Комиссия за услугу составляет 1,5% от суммы пополнения, но не менее 10 гривен,

– рассказали в компании.

Что касается условий зачисления денег – они зависят от банка-эмитента. Наличными можно положить средства на любую карту – с чипом или магнитной лентой.

Что нужно, чтобы пополнить карточку:

Необходимо назвать оператору отделения сумму пополнения и иметь нужное количество денег с учетом комиссии.

Карточка для пополнения должна быть с собой.

Если карточки все же нет, то можно назвать ее номер.

Обратите внимание! В автоматизированных отделениях Укрпочты можно не только пополнить карточку, но и снять с нее деньги без комиссии. Речь идет про Visa, MasterCard, Простир.