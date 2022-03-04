"Укрпочта" объяснила, как получить пенсию в условиях войны
Источник:"Укрпочта"
Несмотря на то, что в Украине идет война, люди могут получить пенсии. Деньги смогут получить и те граждане, которые выехали из своего населенного пункта в другой регион страны.
Как сейчас получить пенсию
В "Укрпочте" подготовили инструкцию о том, как украинцам сейчас получить свою пенсию. Для этого есть несколько способов.
Важно Пенсии, зарплаты и соцвыплаты будут выплачиваться вовремя и в полном объеме
Если вы получали пенсию через "Укрпочту" и с начала войны не покидали своего постоянного места жительства, то можете ожидать деньги в отделении. Отметим, что в зависимости от боевых действий выплаты могут перенести.
Если вы покинули свой дом, то позвоните в одно из учреждений:
- Контакт-центра "Укрпочты" по номеру 0 800 300 545. После чего надо нажать кнопку 2, то есть раздел "Пенсии, социальные выплаты и субсидии". Отметим, звонки по этому номеру бесплатные;
- или в Пенсионный фонд Украины.
Далее вы должны заявить, что хотите получить пенсию по другому адресу. Для этого следует назвать следующие данные:
- ФИО получателя пенсии (или другой денежной помощи);
- адрес получения пенсии до марта 2022 года;
- серия и номер паспорта;
- номер телефона получателя пенсии;
- способ получения выплаты – на отделение или по домашнему адресу.
Если вы получали пенсию с помощью почтового перевода, вам нужно сообщить оператору еще и код перевода, который получили в СМС.
Добавим, что деньги по новому адресу поступят в течение нескольких дней. Если вы еще не определились с местом проживания и просто хотите получить пенсию в любом отделении "Укрпочты", то просто уточните это для оператора.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!