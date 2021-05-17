Покупка собственного банка

К покупке собственного банка "Укрпочта" шла 4 года и сейчас в поисках оценщика. Смелянский рассказал 17 мая 2021 года, что его компания в поисках того, кто сможет помочь "Укрпочте" в этом серьезном деле. Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то, иронично отметил гендиректор.

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Приобретенный банк будет небольшим, без отделений или с небольшим их количеством (у нас своих 11 тысяч). И, конечно, без портфеля проблемных активов,

– рассказал Смелянский.

Есть ли уже у "Укрпочты" банк на примете

В своем посте в социальной сети фейсбук Смелянский отметил, что сейчас уже есть 2 – 3 цели с которыми компания-оператор начинает переговоры. В общем, "Укрпочта" надеется заключить договор в течение 5 – 6 последующих месяцев.

Напомним , что разговоры о намерениях "Укрпочты" купить банк велись еще в 2017 году. Ведь компания стремится развиваться в сфере предоставления финансовых услуг, как отмечал тогда ее гендиректор Смелянский.

Законные основания "Укрпочты" купить собственный банк