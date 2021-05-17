Покупка собственного банка
К покупке собственного банка "Укрпочта" шла 4 года и сейчас в поисках оценщика. Смелянский рассказал 17 мая 2021 года, что его компания в поисках того, кто сможет помочь "Укрпочте" в этом серьезном деле. Ну чтобы потом не сказали, что заплатили дорого за что-то не то, иронично отметил гендиректор.
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Приобретенный банк будет небольшим, без отделений или с небольшим их количеством (у нас своих 11 тысяч). И, конечно, без портфеля проблемных активов,
– рассказал Смелянский.
Есть ли уже у "Укрпочты" банк на примете
В своем посте в социальной сети фейсбук Смелянский отметил, что сейчас уже есть 2 – 3 цели с которыми компания-оператор начинает переговоры. В общем, "Укрпочта" надеется заключить договор в течение 5 – 6 последующих месяцев.
Напомним, что разговоры о намерениях "Укрпочты" купить банк велись еще в 2017 году. Ведь компания стремится развиваться в сфере предоставления финансовых услуг, как отмечал тогда ее гендиректор Смелянский.
Законные основания "Укрпочты" купить собственный банк
- В 2020 году был зарегистрирован законопроект о "Внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи" согласно с которым "Укрпочта" может оказывать банковские услуги.
- В мае 2020 года законопроект был одобрен Верховной Радой в первом чтении. Поэтому компания-оператор может предоставлять услуги по открытию и обслуживанию почтовых счетов и отдельных финансовых услуг.