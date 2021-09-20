"Укроборонпром" получил полмиллиарда прибыли: почему концерн не смог заработать больше

20 сентября 2021 , 14:03
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"Марлин"

В "Укроборонпроме" отчитались о доходах более чем в 517 миллионов гривен за первое полугодие текущего года. Также в концерне рассказали о проблемах и факторах, которые негативно повлияли на формирование финансовых показателей.

Финансовые показатели "Укроборонпрома"

  • Сводный чистый доход предприятий – 517,6 миллиона гривен. 
  • Общая сумма доходов предприятий – 10,3 миллиарда гривен. 
  • Выполнение плана – 99,5%.

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Отметьте, что в отчете говорится о показателях 78 субъектов хозяйствования.

Акты и финансовые обязательства 

  • Активы "Укроборонпрома" оцениваются в 73,6 миллиарда гривен по состоянию на июль 2021 года.
  • Концерн также имеет 48,3 миллиарда гривен финансовых обязательств.

Сумма налогов, которые заплатил "Укроборонпром"

В течение отчетного периода предприятиями концерна "Укроборонпром" уплачено налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму в 1,9 миллиарда гривен. Это больше плана на 209 миллиона гривен, или его перевыполнено на 112,3%.

Проблемы, из-за которых не заработали больше

В "Укроборонпроме" отметили факторы и проблемы предприятий-участников концерна, которые негативно повлияли на формирование финансовых показателей: 

  • перенос сроков выполнения действующих контрактов на неопределенный срок, что связано с приостановкой экспортно-импортных операций из-за COVID-19;
  • низкая загруженность производственных мощностей предприятий государственными контрактами и незначительным финансированием заключенных контрактов;
  • неудовлетворительная работа некоторых руководителей в управлении государственным имуществом.

В концерне также рассказали, что именно эти негативные факторы привели к тому, что некоторые предприятия перешли на сокращенную рабочую неделю, а для улучшения ситуации произошли кадровые изменения. 

Что известно о "Укроборонпром"

Государственный концерн "Укроборонпром" – стратегический производитель вооружения и военной техники в Украине. В его управлении находятся 118 субъектов хозяйствования: 7 казенных предприятий, 99 государственных предприятий и 12 акционерных обществ. С 2020 года концерн возглавляет Юрий Гусев. 
Автор: Дар'я Вереньова