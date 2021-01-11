Концерн Укроборонпром будет сдавать в аренду около 380 тысяч квадратных метров неиспользуемой площади. Процедура будет проходить через Prozorro.Продажи.

250 объектов получили разрешение на аренду

В концерне уже подготовили реестр из 250 объектов. Об этом сообщил директор по активам Укроборонпрома Мустафа Найем, информирует Интерфакс-Украина.

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На данный момент, это около 2 миллионов квадратных метров площади, которые теоретически можно сдавать в аренду. На сегодня у нас уже есть 250 объектов, которые уже получили разрешение на сдачу в аренду,

– рассказал Найем.

В реестре – вся необходимая информация

В реестре систематизировали всю необходимую информацию об объектах: описание, расположение, назначение, сроки аренды, контакты.

В перечень попали лишь те предприятия, которые простаивали и не задействованы непосредственно в производстве. В Укроборонпроме пообещали, что цены на аренду не будут завышать.

Все равно мы прислушиваемся к рынку и если конкурс не провели с первой попытки, то цену снижаем на 15%, а потом еще на 15%,

– пояснил Найем.

От неэффективного использования имущества – миллионные убытки

По словам гендиректора концерна Юрия Гусева, который принимал участие в подписании меморандума с Prozorro, только на 3 предприятиях в столице – "Артем", "Маяк" и "Радар" убытки от неэффективного использования имущества ежемесячно составляют около 3,7 миллиона в украинской валюте. Таковы данные исследования State Watch.

Важно! Укроборонпром в 2021 году трансформируют. Из 100 предприятий концерна останется только 60–65. Остальные – передадут Фонду госимущества.