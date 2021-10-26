Как проведут аукцион
По резервной процедуре конверты с заявками от участников предоставляются аукционному офису в день проведения аукциона. Укрэнерго перешел к резервной процедуре, потому что суд по иску Ахметова сделал стандартное проведение всех видов аукционов на импорт электроэнергии в ноябре технически невозможным.
Детальнее По иску компании Ахметова отменили аукцион на покупку электроэнергии из России и Беларуси
Почему для Украины важен импорт электроэнергии
Украина и сама производит электроэнергию. Поэтому многих может удивить, зачем нам ее еще импортировать. Ведь напомним, как в начале пандемии останавливали атомные энергоблоки из- за перенасыщения рынка. Тогда же приостановили импорт электроэнергии.
Зима близко
Но впереди зима и отопительный период, когда потребление электроэнергии существенно растет. И прекращение импорта может означать возврат веерных отключений – поочередные или групповые отключения потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему.
А все потому, что в Украине фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза:
- на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составляют 701,3 тысячи тонн;
- при этом нормой есть 2,95 миллиона тонн.
К сожалению, надо констатировать, что веерные отключения либо в 2021 году, либо в начале 2022 года очень вероятны.
Нет конкуренции
Кроме того, импорт электроэнергии способствует появлению конкуренции на украинском рынке. Это важно, ведь олигарх Ринат Ахметов является монополистом в тепловой энергетике. В целом доля ТЭС ДТЭК на рынке электроэнергии в Украине составляет 21%, по информации Укрэнерго.
Необходимость, а не решение
Поэтому импорт действительно необходим в это время. Совершенно другой вопрос: почему Украина импортирует электроэнергию именно из России – страны-агрессора? Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1000 мегаватт, из России – 1540 мегаватт.
Почему импорт именно из России и Белоруссии?В объединенную энергетическую систему Украины можно импортировать электроэнергию только из России, Беларуси и Молдовы, поскольку ОЭС синхронизирована с системами этих стран. Лишь выделенная часть ОЭС – "Янтарский остров" – синхронизирована с ENTSO-E, что позволяет осуществлять экспорт украинской электроэнергии в европейские страны.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса также отметил необходимость импорта электроэнергии в эфире 24 канала.
Мы будем так или иначе закупать у России, например, уголь для металлургии. Это неприятная история. Но мы сейчас в той ситуации, когда это уже вынужденный шаг. И альтернативы этому шагу пока нет.
Запрет импорта электроэнергии
- 26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года. Впоследствии запрет продлили еще на месяц.
- Следовательно, с 1 ноября должен был относиться импорт электроэнергии. И даже 22 октября стартовали соответствующие аукционы.
- Однако по решению суда 25 октября все предстоящие аукционы отменили.