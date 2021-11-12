Помощь же активировали, чтобы покрыть потребности в электроэнергии потребителей. Об этом 11 ноября сообщили в фейсбуке компании.

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"Укрэнерго" запросило помощь у Словакии из-за ремонта блоков Бурштынской ТЭС

11 ноября с 16 часов диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии величиной 100 мегаватт,

– рассказали в компании.

В частности это случилось из-за аварийного отключения, которое произошло из-за свищей в котлах Бурштынской ТЭС:

в 4:14 – блока № 9;

в 08:24 – блока № 4.

Именно поэтому 11 ноября в 13 часов "в аварийном ремонте находилось сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 – в текущем ремонте".

Обратите внимание! Блоки Бурштынской ТЭС работают ориентировочно с 1965 – 1969 годов. Их хоть и ремонтировали и модернизировали, но, как показывает практика, они таки ломаются. А это может создавать угрозу веерных отключений.

В компании сообщили, что только 5 блоков Бурштынской ТЭС работали. Именно поэтому для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" компания активировала аварийную помощь.

Почему аварийную помощь оказала Словакия Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована только с системами России, Беларуси и Молдовы. Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС", который синхронизирован с объединенной системой ЕС. Именно поэтому аварийную помощь нам оказала Словакия. Кстати, в аварийном состоянии не только Бурштынская ТЭС – 2 ноября Объединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована только с системами России, Беларуси и Молдовы. Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС", который синхронизирован с объединенной системой ЕС. Именно поэтому аварийную помощь нам оказала Словакия. Кстати, в аварийном состоянии не только Бурштынская ТЭС – 2 ноября Украина уже просила об аварийной помощи у Беларуси

Перед активацией помощи досрочно вывели из ремонта энергоблок № 2.

После того, как указанный блок загрузят до мощности 100 мегаватт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать,

– заявили в компании.

Бурштынская ТЭС является источником до 90% электроэнергии в "острове Бурштынской ТЭС" (речь идет об условной территории, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, – 24 канал). Ведь на реконструкции находится Теребля-Рикская ГЭС. Кроме того, Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива.

Важно! Веерные отключения – это поочередные или погрупповые отсоединения потребителей от электросети для разгрузки энергосистемы. В 1990-х годах в Украине они были привычным явлением.

Кратко о вероятных веерных отключениях