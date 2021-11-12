Помощь же активировали, чтобы покрыть потребности в электроэнергии потребителей. Об этом 11 ноября сообщили в фейсбуке компании.
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"Укрэнерго" запросило помощь у Словакии из-за ремонта блоков Бурштынской ТЭС
11 ноября с 16 часов диспетчерский центр "Укрэнерго" для обеспечения операционной безопасности и избежания отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии величиной 100 мегаватт,
– рассказали в компании.
В частности это случилось из-за аварийного отключения, которое произошло из-за свищей в котлах Бурштынской ТЭС:
- в 4:14 – блока № 9;
- в 08:24 – блока № 4.
Именно поэтому 11 ноября в 13 часов "в аварийном ремонте находилось сразу 4 блока Бурштынской ТЭС и еще 3 – в текущем ремонте".
В компании сообщили, что только 5 блоков Бурштынской ТЭС работали. Именно поэтому для покрытия потребностей в электроэнергии потребителей в зоне "острова Бурштынской ТЭС" компания активировала аварийную помощь.
Почему аварийную помощь оказала СловакияОбъединенная энергосистема (ОЭС) Украины синхронизирована только с системами России, Беларуси и Молдовы. Исключение составляет "остров Бурштынской ТЭС", который синхронизирован с объединенной системой ЕС. Именно поэтому аварийную помощь нам оказала Словакия. Кстати, в аварийном состоянии не только Бурштынская ТЭС – 2 ноября Украина уже просила об аварийной помощи у Беларуси.
Перед активацией помощи досрочно вывели из ремонта энергоблок № 2.
После того, как указанный блок загрузят до мощности 100 мегаватт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать,
– заявили в компании.
Бурштынская ТЭС является источником до 90% электроэнергии в "острове Бурштынской ТЭС" (речь идет об условной территории, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, – 24 канал). Ведь на реконструкции находится Теребля-Рикская ГЭС. Кроме того, Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива.
Кратко о вероятных веерных отключениях
- 12 ноября Денис Шмыгаль прокомментировал вероятность веерных отключений электроэнергии в Украине.
- Премьер-министр Украины назвал такие сведения дезинформацией. О вероятности отключений, если ударят морозы до -15 градусов, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Шмыгаль сказал, что "оснований сегодня ни Минэнергетики, ни Укрэнерго для веерных отключений не имеет. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем".
- В конце октября экономист Виктория Войцицкая рассказала, что в Украине фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза, поэтому ситуация ухудшается. Учитывая это, веерные отключения электроэнергии являются очень вероятными.