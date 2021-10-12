"Укрэнерго" погасит "зеленые долги" через выпуск облигаций: о какой сумме идет речь

12 октября 2021 , 16:13
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Источник:

Правительственный портал

Кабинет министров предоставил ЗАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" госгарантию на выпуск облигаций на сумму в почти 23 миллиардов гривен. Средства пойдут на погашение задолженности по "зеленому" тарифу.

Кабмин согласился с предложением Минэнерго о предоставлении в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту "Укрэнерго", путем выпуска и размещения облигаций.

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Условия предоставления госгарантии

Согласно утвержденным условиям, госгарантия предоставляется для полного выполнения долговых обязательств "Укрэнерго" за заимствованием, сумма которого не превышает 22,8 миллиарда гривен.

Обратите внимание , что для оплаты "зеленого тарифа" с начала 2021 года, по состоянию на октябрь , не хватило 2,8 миллиарда гривен. В 2020 году долг составил – 12,3 миллиарда гривен.

На что пойдут привлеченные средства

Средства по заимствованиям направят на погашение задолженности по "зеленому тарифу" по договорам, заключенных госпредприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электроэнергии.

Минэнерго, "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" поручили обеспечить направление средств на погашение этой задолженности.

Что такое "зеленый тариф"

Зеленый тариф – это механизм, который стимулирует использовать возобновляемые источники энергии. Государство обязано покупать у владельцев солнечных электростанций избыток производимой энергии в 4 – 5 раз дороже тарифов потребления. В Украине "зеленый тариф" был принят в 2009 году и будет действовать до 2030 года, согласно закону "Об альтернативных источниках энергии" .
Автор: Дар'я Вереньова